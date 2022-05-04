https://ria.ru/20220504/moldaviya-1786753096.html

ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии

ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии - РИА Новости, 04.05.2022

ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии

Евросоюз намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии и для этого продолжит оказывать поддержку стране в различных областях, заявил на брифинге в Кишиневе глава... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:54

2022-05-04T11:54

2022-05-04T12:07

в мире

майя санду

молдавия

евросоюз

шарль мишель

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КИШИНЕВ, 4 май - РИА Новости. Евросоюз намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии и для этого продолжит оказывать поддержку стране в различных областях, заявил на брифинге в Кишиневе глава Евросовета Шарль Мишель.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Власти республики 22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник для получения Молдавией статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу."Мы продолжим поддерживать партнерство с Молдавией, чтобы приблизить ее к ЕС. Мы хотим поддержать усилия Молдавии по выполнению условий, которые нужны для получения статуса кандидата на вступление в ЕС", - заявил Мишель.По его словам, поддержка будет направлена на укрепление экономики и энергетического сектора. Кроме того, Евросоюз поддержит проведение реформ в Молдавии, которые необходимы для установления европейских стандартов."Мы хотим развивать страну, хотим построить сильное государство, которое может предоставить безопасность и стабильность своим гражданам, хотим бороться с коррупцией, развивать экономику и дать молодежи шанс работать и развиваться дома. Мы выбрали евроинтеграцию как модель развития", - заявила Санду на том же брифинге.Президент Молдавии подчеркнула, что дружба с ЕС подтверждена многолетним сотрудничеством во многих областях.

https://ria.ru/20220412/evrointegratsiya-1783209832.html

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в мире, майя санду, молдавия, евросоюз, шарль мишель