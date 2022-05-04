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Моди встретился с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии - РИА Новости, 04.05.2022
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Моди встретился с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии
Моди встретился с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии - РИА Новости, 04.05.2022
Моди встретился с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях проходящего в столице Дании саммита "Индия - Северные страны" провел встречи с премьерами Норвегии, Швеции,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:58
2022-05-04T14:58
в мире
магдалена андерссон
санна марин
индия
норвегия
исландия
мид индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях проходящего в столице Дании саммита "Индия - Северные страны" провел встречи с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии, сообщил МИД Индии.В ходе встречи с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир Моди обсудил пути дальнейшего укрепления экономического сотрудничества двух стран."Оба лидера обсудили пути дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, особенно в секторах геотермальной энергетики, "голубой экономики", Арктики, возобновляемых источников энергии, рыболовства, пищевой промышленности, образования, включая цифровые университеты, и культуры. Геотермальная энергетика, в частности, является областью, в которой Исландия обладает особым опытом, и обе стороны сосредоточились на сотрудничестве между университетами обеих стран в этом секторе... Также состоялись обсуждения по ускорению торговых переговоров между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли", - говорится в сообщении.Моди также высоко оценил личные усилия Якобсдоттир по содействию гендерному равенству и проинформировал ее о достижениях Индии в этом отношении.На встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон премьер Индии обсудили прогресс, достигнутый в двустороннем партнерстве. МИД Индии отметил, что "оба лидера также обсудили возможности углубления сотрудничества в таких областях, как инновации, климатические технологии, борьба с изменением климата, зеленый водород, космос, оборона, гражданская авиация, Арктика, полярные исследования, устойчивая добыча полезных ископаемых и торгово-экономические связи".Во время переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стором была обсуждена текущая деятельность в двусторонних отношениях и будущие направления сотрудничества."Оба премьер-министра рассмотрели текущую деятельность в двусторонних отношениях и обсудили будущие направления сотрудничества. Премьер-министр Индии подчеркнул, что навыки Норвегии и масштабы Индии обеспечивают естественную взаимодополняемость. Оба лидера обсудили потенциал углубления взаимодействия в таких областях, как "голубая экономика", возобновляемые источники энергии, экологически чистый водород, солнечные и ветровые проекты, экологичное судоходство, рыболовство, управление водными ресурсами, сбор дождевой воды, космическое сотрудничество, долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение и культура", - говорится в сообщении.Моди также провел встречу с премьер-министром Финляндии Санной Марин, в ходе которой предложил "финским компаниям сотрудничать с индийскими компаниями и воспользоваться огромными возможностями, которые предоставляет индийский рынок, особенно в области телекоммуникационной инфраструктуры и цифровых преобразований"."Оба лидера отметили, что такие области, как устойчивость, цифровизация и сотрудничество в области науки и образования, являются важными столпами двустороннего партнерства. Они обсудили возможности расширения сотрудничества в области новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, будущие мобильные технологии, чистые технологии и интеллектуальные сети", - отмечается в сообщении.МИД Индии добавил, что в ходе всех прошедших встречи Моди обсудил с премьерами северных стран региональные и глобальные события.
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в мире, магдалена андерссон, санна марин, индия, норвегия, исландия, мид индии
14:58 04.05.2022
 
Моди встретился с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии

МИД Индии: Моди встретился с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях проходящего в столице Дании саммита "Индия - Северные страны" провел встречи с премьерами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии, сообщил МИД Индии.
В ходе встречи с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир Моди обсудил пути дальнейшего укрепления экономического сотрудничества двух стран.
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"Оба лидера обсудили пути дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, особенно в секторах геотермальной энергетики, "голубой экономики", Арктики, возобновляемых источников энергии, рыболовства, пищевой промышленности, образования, включая цифровые университеты, и культуры. Геотермальная энергетика, в частности, является областью, в которой Исландия обладает особым опытом, и обе стороны сосредоточились на сотрудничестве между университетами обеих стран в этом секторе... Также состоялись обсуждения по ускорению торговых переговоров между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли", - говорится в сообщении.
Моди также высоко оценил личные усилия Якобсдоттир по содействию гендерному равенству и проинформировал ее о достижениях Индии в этом отношении.
На встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон премьер Индии обсудили прогресс, достигнутый в двустороннем партнерстве. МИД Индии отметил, что "оба лидера также обсудили возможности углубления сотрудничества в таких областях, как инновации, климатические технологии, борьба с изменением климата, зеленый водород, космос, оборона, гражданская авиация, Арктика, полярные исследования, устойчивая добыча полезных ископаемых и торгово-экономические связи".
Во время переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стором была обсуждена текущая деятельность в двусторонних отношениях и будущие направления сотрудничества.
"Оба премьер-министра рассмотрели текущую деятельность в двусторонних отношениях и обсудили будущие направления сотрудничества. Премьер-министр Индии подчеркнул, что навыки Норвегии и масштабы Индии обеспечивают естественную взаимодополняемость. Оба лидера обсудили потенциал углубления взаимодействия в таких областях, как "голубая экономика", возобновляемые источники энергии, экологически чистый водород, солнечные и ветровые проекты, экологичное судоходство, рыболовство, управление водными ресурсами, сбор дождевой воды, космическое сотрудничество, долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение и культура", - говорится в сообщении.
Моди также провел встречу с премьер-министром Финляндии Санной Марин, в ходе которой предложил "финским компаниям сотрудничать с индийскими компаниями и воспользоваться огромными возможностями, которые предоставляет индийский рынок, особенно в области телекоммуникационной инфраструктуры и цифровых преобразований".
"Оба лидера отметили, что такие области, как устойчивость, цифровизация и сотрудничество в области науки и образования, являются важными столпами двустороннего партнерства. Они обсудили возможности расширения сотрудничества в области новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, будущие мобильные технологии, чистые технологии и интеллектуальные сети", - отмечается в сообщении.
МИД Индии добавил, что в ходе всех прошедших встречи Моди обсудил с премьерами северных стран региональные и глобальные события.
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В миреМагдалена АндерссонСанна МаринИндияНорвегияИсландияМИД Индии
 
 
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