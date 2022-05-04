https://ria.ru/20220504/mks-1786889455.html

Астронавт США передал командование МКС российскому космонавту Артемьеву

Астронавт США передал командование МКС российскому космонавту Артемьеву - РИА Новости, 04.05.2022

Астронавт США передал командование МКС российскому космонавту Артемьеву

Американский астронавт Томас Маршберн передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Олегу Артемьеву, сообщили в среду в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:28

2022-05-04T22:28

2022-05-04T22:46

олег артемьев

томас маршберн

денис матвеев

земля

роскосмос

европейское космическое агентство

международная космическая станция (мкс)

мс-21

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американский астронавт Томас Маршберн передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Олегу Артемьеву, сообщили в среду в "Роскосмосе"."Олег Артемьев — командир МКС! На Международной космической станции состоялась передача командования космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву от астронавта Томаса Маршбёрна", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.Отмечается, что в ходе церемонии был подписан акт о передаче командования МКС и Артемьев получил от Маршбёрна символический ключ от станции. Мероприятие завершилось ударами в корабельный колокол.Олег Артемьев прибыл на МКС вместе с двумя другими российскими космонавтами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым 18 марта на корабле "Союз МС-21". Для Артемьева это уже третий космический полет.Маршберн 6 мая вернется за Землю на корабле Crew Dragon вместе с американцами Раджой Чари и Кайлой Бэррон, а также с астронавтом Европейского космического агентства немцем Маттиасом Маурером.НАСА вело прямую трансляцию церемонии."Я знаю, что мы оставим космическую станцию в хороших руках", - сказал Маршберн, передавая "ключ" от станции россиянину.Американский астронавт подчеркнул, что помимо свидетельства технических достижений человечества, МКС является образцом международного сотрудничества и местом, где царит мир."Спасибо за дружбу, это было незабываемое время вместе", - сказал в свою очередь новый командир экипажа МКС Артемьев.По его словам, "за очень короткий период вместе мы стали братьями и сестрами"."Главное для меня, Сергея и Дениса - это прежде всего наши семьи, дети и мир между нашими странами, и наша дружба. Спасибо за нее", - сказал российский космонавт.Олег Артемьев прибыл на МКС вместе с двумя другими российскими космонавтами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым 18 марта на корабле "Союз МС-21". Для Артемьева это уже третий космический полет.Маршберн 6 мая вернется за Землю на корабле Crew Dragon вместе с американцами Раджой Чари и Кайлой Бэррон, а также с астронавтом Европейского космического агентства немцем Маттиасом Маурером.

https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html

земля

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олег артемьев, томас маршберн, денис матвеев, земля, роскосмос, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс), мс-21