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Украина заявила о потере связи с блокированными на "Азовстали" боевиками - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/mariupol-1786816485.html
Украина заявила о потере связи с блокированными на "Азовстали" боевиками
Украина заявила о потере связи с блокированными на "Азовстали" боевиками - РИА Новости, 04.05.2022
Украина заявила о потере связи с блокированными на "Азовстали" боевиками
Назначенный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что связь с заблокированными на заводе "Азовсталь" украинскими боевиками в среду пропала. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:02
2022-05-04T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что связь с заблокированными на заводе "Азовсталь" украинскими боевиками в среду пропала."Пропала связь, нет связи, чтобы понять, что происходит, в безопасности они или нет. Вчера еще имел связь", - сказал Бойченко в эфире телеканала "Украина 24". В конце марта украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сам Бойченко уехал из Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/azovstal-1786708917.html
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
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в мире, украина, мариуполь, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
15:02 04.05.2022
 
Украина заявила о потере связи с блокированными на "Азовстали" боевиками

Киевский мэр Мариуполя Бойченко потерял связь с блокированными на "Азовстали" боевиками

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что связь с заблокированными на заводе "Азовсталь" украинскими боевиками в среду пропала.
"Пропала связь, нет связи, чтобы понять, что происходит, в безопасности они или нет. Вчера еще имел связь", - сказал Бойченко в эфире телеканала "Украина 24". В конце марта украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сам Бойченко уехал из Мариуполя.
Обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 06:12
Очевидица рассказала, зачем украинские боевики снимают людей на "Азовстали"
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
 
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