https://ria.ru/20220504/manna-1786241713.html

Майя Манна: главной наградой для нас остается доверие аудитории

Майя Манна: главной наградой для нас остается доверие аудитории - РИА Новости, 04.05.2022

Майя Манна: главной наградой для нас остается доверие аудитории

Информационный телеканал RT Arabic сегодня отмечает свой пятнадцатилетний юбилей. О работе телеканала на Ближнем Востоке, внимании со стороны арабоговорящей... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:00

2022-05-04T11:00

2022-05-04T11:00

интервью

rt arabic

телеканал rt

в мире

россия

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Информационный телеканал RT Arabic сегодня отмечает свой пятнадцатилетний юбилей. О работе телеканала на Ближнем Востоке, внимании со стороны арабоговорящей аудитории, освещении военных конфликтов, в том числе на Украине, РИА Новости рассказала руководитель RT Arabic Майя Манна.— Телеканалу RT Arabic исполняется пятнадцать лет — в такие моменты принято подводить итоги. Что вы считаете одним из главных достижений канала?— Главное достижение RT Arabic за 15 лет своего существования — телеканал стал самым популярным новостным ресурсом для 450-миллионной арабоговорящей аудитории. Это вполне повод для гордости, учитывая, что достижение такого результата было отнюдь не простой задачей для иностранного по отношению к региону телеканала, тем более многократно уступающего главным арабским конкурентам в объеме финансирования.В 2019-м мы вырвались вперед по количеству уникальных посетителей по итогам года среди арабоязычных международных каналов и с тех пор не сдавали лидирующих позиций, удерживаем первенство по размеру аудитории сайта. Мы стараемся придерживаться самых высоких стандартов в объективном и беспристрастном освещении событий, и растущая популярность телеканала в регионе свидетельствует о доверии к нам наших зрителей.Отмечу, что западные СМИ не смогли пробиться в высшую лигу и слабо влияют на новостную повестку и общественное мнение в арабском мире (DW, France 24, CNN, BBC). На протяжении десятилетий доминирующие позиции в регионе занимали телеканалы нефтяных гигантов — саудовская "Аль-Арабия" и катарская "Аль-Джазира". И как от Путина никто не ожидал столь решительных успехов в Сирии, так и от базирующегося в Москве российского телеканала никто не ожидал выхода в лидеры. Полагаю, что эти явления взаимосвязаны — интерес к российскому мнению в арабском мире тем выше, чем активнее и успешнее действия нашей страны в этом регионе.— Какие темы, программы больше всего интересуют арабоязычную аудиторию? Как за 15 лет менялось отношение к каналу в арабоязычных странах?— Сейчас мы наблюдаем заметный рост интереса к российской внешней политике в связи с началом СВО на Украине. Сразу несколько корреспондентов RT Arabic ежедневно ведут репортажи из разных зон боевых действий и уже не раз попадали под обстрелы. Помимо освещения спецоперации, коллеги рассказывают о гуманитарной катастрофе в регионе, собирают и доставляют гуманитарную помощь, помогают людям эвакуироваться и находить своих родственников.При этом вряд ли в мире можно найти столь же благожелательную аудиторию по отношению к российской операции на Украине, как в арабских странах, которые воспринимают борьбу России с Западом как очередной раунд антиколониального движения, которое принесет региону свободу от американского диктата и непрестанных военных интервенций.— После начала спецоперации России на Украине телеканал RT столкнулся с запретами и блокировками по всему миру. Отразилась ли волна русофобии на деятельности арабского RT?— Безусловно, доносить нашу точку зрения мешает бойкот российских СМИ в западных соцсетях. В середине марта YouTube заблокировал все каналы RT, в том числе наш RT Arabic с семью миллионами подписчиков и четырьмя миллиардами просмотров. А запрещенная в России Meta* регулярно пессимизирует наши охваты, скрывая материалы из ленты подписчиков (у нас 18 миллионов на Facebook** и 1,5 миллиона в Instagram**).Мы не сдаемся, просто меняем приоритеты и систему работы. Задача RT Arabic сегодня — продемонстрировать аудитории альтернативу западным платформам и увести ее туда вслед за нашим контентом. Мы переориентировались на Telegram, "ВКонтакте" и RuTube. Постепенно наращиваем наше присутствие там и надеемся со временем адаптировать интерфейс этих соцсетей под арабского пользователя. Я уверена, что нас ждет успех, потому что российскую повестку невозможно "похоронить" в алгоритмах западных соцсетей. Зритель все равно найдет путь к нужной ему информации в интернете, а мы этот путь укажем и за руку проведем.— Корреспонденты RT Arabic освещали военные конфликты в Сирии, Ираке, Израиле, Палестине, Ливии. Сейчас ваши коллеги работают в зоне боевых действий на Украине. Тяжело ли отправлять корреспондентов в горячие точки? Как к этому относятся сами сотрудники канала?— За 15 лет наш коллектив преодолел множество сложностей: мы освещаем военные конфликты в Сирии, Ливии, Йемене, Ираке, Палестине, Ливане. Наши корпункты за рубежом пытались разбомбить, закрыть, арестовать. Наши корреспонденты получали ранения, попадали под слезоточивый газ и разгоны резиновыми пулями и водометами. В июле 2017 года недалеко от Хомса во время выполнения редакционного задания для RT Arabic боевиками "Исламского государства"** был убит сирийский журналист Халед аль-Хатыб. В память о нем RT учредил международную премию для военных корреспондентов Khaled Alkhateb International Memorial Awards.— За годы существования канал записал большое количество интервью с лидерами арабоязычных стран. Расскажите подробнее о тех, которые вам запомнились.— За свою относительно недолгую историю RT Arabic провел интервью со многими выдающимися личностями в арабском мире, в том числе с президентом Ливии Муаммаром Каддафи (последнее интервью перед гибелью в 2011 году), президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Сирии Башаром Асадом, главой Судана Омаром аль-Баширом, президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.Мы выиграли множество премий на международных фестивалях, но главной наградой для нас остается доверие аудитории. Особенно сейчас, когда позицию России пытаются замолчать и исказить в информационном пространстве всякие "меты"* и прочие "борцы за свободу", а вернее — борцы со свободой слова. Спасибо всем, кто нас все это время поддерживал, оставайтесь с нами!* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20220303/blokirovka-1776384738.html

https://ria.ru/20211227/premiya-1765618983.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, rt arabic, телеканал rt, в мире, россия