https://ria.ru/20220504/mali-1786831499.html
В ЕС заявили, что сожалеют из-за разрыва военного соглашения Мали и Франции
В ЕС заявили, что сожалеют из-за разрыва военного соглашения Мали и Франции - РИА Новости, 04.05.2022
В ЕС заявили, что сожалеют из-за разрыва военного соглашения Мали и Франции
Европейский союз выразил сожаление в связи с решением Мали в одностороннем порядке разорвать соглашения в сфере обороны с Францией, заявил официальный... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:09
2022-05-04T16:09
2022-05-04T16:09
в мире
франция
мали
евросоюз
брюссель
эммануэль макрон
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Европейский союз выразил сожаление в связи с решением Мали в одностороннем порядке разорвать соглашения в сфере обороны с Францией, заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано."Мы приняли к сведению это одностороннее решение. Оно вызывает сожаление", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.Ранее правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией. Париж назвал это решение необоснованным. При этом Франция продолжит вывод своих военных из Мали в "координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами".Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
https://ria.ru/20220503/mali-1786802794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мали, евросоюз, брюссель, эммануэль макрон
В ЕС заявили, что сожалеют из-за разрыва военного соглашения Мали и Франции
Стано: ЕС сожалеет из-за решения Мали о разрыве оборонного соглашения с Францией