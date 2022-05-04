https://ria.ru/20220504/mali-1786831499.html

В ЕС заявили, что сожалеют из-за разрыва военного соглашения Мали и Франции

В ЕС заявили, что сожалеют из-за разрыва военного соглашения Мали и Франции - РИА Новости, 04.05.2022

В ЕС заявили, что сожалеют из-за разрыва военного соглашения Мали и Франции

Европейский союз выразил сожаление в связи с решением Мали в одностороннем порядке разорвать соглашения в сфере обороны с Францией, заявил официальный... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:09

2022-05-04T16:09

2022-05-04T16:09

в мире

франция

мали

евросоюз

брюссель

эммануэль макрон

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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Европейский союз выразил сожаление в связи с решением Мали в одностороннем порядке разорвать соглашения в сфере обороны с Францией, заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано."Мы приняли к сведению это одностороннее решение. Оно вызывает сожаление", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.Ранее правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией. Париж назвал это решение необоснованным. При этом Франция продолжит вывод своих военных из Мали в "координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами".Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.

https://ria.ru/20220503/mali-1786802794.html

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мали

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, мали, евросоюз, брюссель, эммануэль макрон