Число пострадавших из-за обстрела нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11
Число пострадавших из-за обстрела нефтебазы в Макеевке в ДНР увеличилось до 11 человек
© Кадр из видео очевидцаПожар на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ
© Кадр из видео очевидца
Пожар на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11, сообщил Минздрав Донецкой народной республики.
"По состоянию на 13:54 (совпадает с мск) в результате возгорания на нефтебазе в городе Макеевке пострадали 11 человек, из которых: 6 пациентов госпитализированы; 5 пациентам помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава республики.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых. На нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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