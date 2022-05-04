https://ria.ru/20220504/makeevka-1786811596.html

Число пострадавших из-за обстрела нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11

Число пострадавших из-за обстрела нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11 - РИА Новости, 04.05.2022

Число пострадавших из-за обстрела нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11

Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11, сообщил Минздрав Донецкой народной республики. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:40

2022-05-04T14:40

2022-05-04T14:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

макеевка

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11, сообщил Минздрав Донецкой народной республики."По состоянию на 13:54 (совпадает с мск) в результате возгорания на нефтебазе в городе Макеевке пострадали 11 человек, из которых: 6 пациентов госпитализированы; 5 пациентам помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых. На нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, макеевка, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина