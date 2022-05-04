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Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке выросло до десяти - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/makeevka-1786783037.html
Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке выросло до десяти
Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке выросло до десяти - РИА Новости, 04.05.2022
Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке выросло до десяти
Число пострадавших в результате обстрела нефтебазы в Макеевке в ДНР увеличилось до 10, сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:21
2022-05-04T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
макеевка
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела нефтебазы в Макеевке в ДНР увеличилось до 10, сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.В среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Макеевки, города-спутника Донецка. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых. На нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая, также была повреждена инфраструктура Макеевского кабельного завода."На 13.00 у нас увеличилось количество пострадавших - до 10 человек, шесть из них находятся в травматологии, а другие четыре - в амбулатории. Врачи с ними работают. Будем смотреть, насколько серьезен характер их состояния", - сказал Ключаров в эфире Первого канала.Он также отметил, что на 13.00 мск пожар все еще не потушен.
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в мире, днр, макеевка, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
13:21 04.05.2022 (обновлено: 13:43 04.05.2022)
 
Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке выросло до десяти

Глава администрации Ключаров: при обстреле нефтебазы в Макеевке пострадали десять человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Макеевке
Пожар на нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Макеевке
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела нефтебазы в Макеевке в ДНР увеличилось до 10, сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.
В среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Макеевки, города-спутника Донецка. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых. На нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая, также была повреждена инфраструктура Макеевского кабельного завода.
"На 13.00 у нас увеличилось количество пострадавших - до 10 человек, шесть из них находятся в травматологии, а другие четыре - в амбулатории. Врачи с ними работают. Будем смотреть, насколько серьезен характер их состояния", - сказал Ключаров в эфире Первого канала.
Он также отметил, что на 13.00 мск пожар все еще не потушен.
 
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