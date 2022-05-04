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Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке выросло до десяти

Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке выросло до десяти - РИА Новости, 04.05.2022

Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке выросло до десяти

Число пострадавших в результате обстрела нефтебазы в Макеевке в ДНР увеличилось до 10, сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:21

2022-05-04T13:21

2022-05-04T13:43

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела нефтебазы в Макеевке в ДНР увеличилось до 10, сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.В среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Макеевки, города-спутника Донецка. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых. На нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая, также была повреждена инфраструктура Макеевского кабельного завода."На 13.00 у нас увеличилось количество пострадавших - до 10 человек, шесть из них находятся в травматологии, а другие четыре - в амбулатории. Врачи с ними работают. Будем смотреть, насколько серьезен характер их состояния", - сказал Ключаров в эфире Первого канала.Он также отметил, что на 13.00 мск пожар все еще не потушен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, макеевка, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины