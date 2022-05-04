https://ria.ru/20220504/makeevka-1786724891.html

В Макеевке после обстрела ВСУ загорелись четыре резервуара на нефтебазе

В Макеевке после обстрела ВСУ загорелись четыре резервуара на нефтебазе - РИА Новости, 04.05.2022

В Макеевке после обстрела ВСУ загорелись четыре резервуара на нефтебазе

Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:51

2022-05-04T09:51

2022-05-04T13:05

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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела нефтебазы в Макеевке со стороны ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."Произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по пять тысяч кубических метров каждая", — также говорится в публикации ведомства.Как сообщил с места событий корреспондент РИА Новости, кроме четырех резервуаров, на территории нефтебазы загорелись еще как минимум два бензовоза.На место ЧП непрерывно подъезжают пожарные машины, видны столбы черного дыма и многометровые языки пламени.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/donbass-1786185433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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