https://ria.ru/20220504/magiya-1786707582.html

В штабе украинских военных нашли признаки занятия черной магией

В штабе украинских военных нашли признаки занятия черной магией - РИА Новости, 04.05.2022

В штабе украинских военных нашли признаки занятия черной магией

Признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка: адепты потусторонних сил пытались "освятить" оружие и... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T05:08

2022-05-04T05:08

2022-05-04T05:15

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екатерина дайс

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ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 4 мая — РИА Новости. Признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка: адепты потусторонних сил пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью, передает корреспондент РИА Новости.В этом штабе базировалась воинская часть А4472. На его стене обнаружена сатанинская печать, вызывающая ассоциации с голливудскими фильмами про нечистую силу.Это "магическая печать темных сил", сочетающая в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики, отметила она.Она обратила внимание, что печать нарисована "уникурсурально", то есть не отрывая руки, что также выдает ее оккультный характер. Обращает на себя внимание и слово Zein под печатью."В библейском иврите Зайн означает "меч", а глагол "лезаен" — "вооружать". Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или "просили" послать им больше оружия", — считает Дайс.А в самом здании среди штабных инструкций обнаружили пресс-релиз украинских силовиков с рассказом о потерях в Донбассе. На документе есть полосы от крови, притом что в других местах нигде подобных следов нет.

https://ria.ru/20220503/sk-1786697027.html

донбасс

украина

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в мире, донбасс, украина, луганская народная республика, екатерина дайс