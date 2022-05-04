https://ria.ru/20220504/lvov-1786873653.html
Мэр Львова предложил национализировать российскую собственность в городе
Мэр Львова предложил национализировать российскую собственность в городе - РИА Новости, 04.05.2022
Мэр Львова предложил национализировать российскую собственность в городе
Мэр Львова Андрей Садовой предлагает национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ". РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:42
2022-05-04T19:42
2022-05-04T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
львовский автобусный завод (лаз)
донбасс
ситуация в днр и лнр
львов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой предлагает национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ".Он отметил, что теперь ждет необходимых решений от Совета нацбезопасности и обороны Украины, а также от украинского правительства.Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, львовский автобусный завод (лаз), донбасс, ситуация в днр и лнр, львов
Мэр Львова предложил национализировать российскую собственность в городе
Мэр Львова предложил национализировать принадлежащие России здания на заводе "ЛАЗ"
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой предлагает национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ".
"Сегодня на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложил национализировать здания, которые расположены на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ
". Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам. На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк", - написал Садовой на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Он отметил, что теперь ждет необходимых решений от Совета нацбезопасности и обороны Украины
, а также от украинского правительства.
Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская