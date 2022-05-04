https://ria.ru/20220504/lvov-1786873653.html

Мэр Львова предложил национализировать российскую собственность в городе

Мэр Львова предложил национализировать российскую собственность в городе - РИА Новости, 04.05.2022

Мэр Львова предложил национализировать российскую собственность в городе

Мэр Львова Андрей Садовой предлагает национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ". РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:42

2022-05-04T19:42

2022-05-04T19:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

львовский автобусный завод (лаз)

донбасс

ситуация в днр и лнр

львов

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой предлагает национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ".Он отметил, что теперь ждет необходимых решений от Совета нацбезопасности и обороны Украины, а также от украинского правительства.Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, львовский автобусный завод (лаз), донбасс, ситуация в днр и лнр, львов