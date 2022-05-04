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Священник погиб в ЛНР при обстреле храма украинскими военными

Священник погиб в ЛНР при обстреле храма украинскими военными - РИА Новости, 04.05.2022

Священник погиб в ЛНР при обстреле храма украинскими военными

Настоятель храма в деревне Михайловка в Кременском районе ЛНР отец Парфений погиб при обстреле села украинскими военными из РСЗО "Смерчь", сообщили в Народной... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:46

2022-05-04T18:46

2022-05-04T18:46

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Настоятель храма в деревне Михайловка в Кременском районе ЛНР отец Парфений погиб при обстреле села украинскими военными из РСЗО "Смерчь", сообщили в Народной милиции ЛНР."При обстреле из "Смерчей" населенного пункта Михайловка (рядом с Новой Астраханью) погиб отец Парфений, настоятель местного храма, который приютил у себя уже более 300 беженцев. Сам храм тоже получил существенные повреждения", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции.Обстрел имел место 3 мая.

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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр