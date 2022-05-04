https://ria.ru/20220504/lekarstva-1786817292.html

В находящийся под контролем России Волчанск завезли лекарства

В находящийся под контролем России Волчанск завезли лекарства - РИА Новости, 04.05.2022

В находящийся под контролем России Волчанск завезли лекарства

Лекарства из России завезены в город Волчанск Харьковской области, который с первых дней спецоперации на Украине находится под контролем российских военных,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:03

2022-05-04T15:03

2022-05-04T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область, Украина), 4 мая - РИА Новости. Лекарства из России завезены в город Волчанск Харьковской области, который с первых дней спецоперации на Украине находится под контролем российских военных, передает корреспондент РИА Новости.Население этого города в Чугуевском районе составляет приблизительно 18 тысяч человек. До Шебекина, ближайшего города на российской территории, от Волчанска немногим более 20 километров.Среди лекарств, доставленных в волчанские аптеки, есть корвалол, препараты от давления и сахарного диабета. Корреспондент РИА Новости купил упаковку витамина С за 50 рублей (примерно 24 гривны).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220504/mariupol-1786713171.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр