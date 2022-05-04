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Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220504/kurs-1786727438.html
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:04
2022-05-04T11:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. В самом начале торгов доллар впервые с июня 2020 года падал ниже 69 рублей — до 68,63. Евро снижался до 72 рублей.К 10:05 мск американская валюта теряла 1,46 рубля, опускаясь до 69,50. Евро дешевел на 1,31 рубля, до 73,34.При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепляться при всплеске торгов между майскими праздниками. Тем не менее на ситуацию на рынке влияют ожидания, связанные с намеченным на сегодня заседанием Федеральной резервной системы США, где возможно повышение учетной ставки.
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экономика, россия, московская биржа
10:04 04.05.2022 (обновлено: 11:30 04.05.2022)
 
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

Курс доллара на Мосбирже впервые с июня 2020 года упал ниже 69 рублей, евро — до 72 рублей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.
В самом начале торгов доллар впервые с июня 2020 года падал ниже 69 рублей — до 68,63. Евро снижался до 72 рублей.
К 10:05 мск американская валюта теряла 1,46 рубля, опускаясь до 69,50. Евро дешевел на 1,31 рубля, до 73,34.
При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.
Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепляться при всплеске торгов между майскими праздниками. Тем не менее на ситуацию на рынке влияют ожидания, связанные с намеченным на сегодня заседанием Федеральной резервной системы США, где возможно повышение учетной ставки.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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