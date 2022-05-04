https://ria.ru/20220504/kurs-1786727438.html

Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022

Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:04

2022-05-04T10:04

2022-05-04T11:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. В самом начале торгов доллар впервые с июня 2020 года падал ниже 69 рублей — до 68,63. Евро снижался до 72 рублей.К 10:05 мск американская валюта теряла 1,46 рубля, опускаясь до 69,50. Евро дешевел на 1,31 рубля, до 73,34.При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепляться при всплеске торгов между майскими праздниками. Тем не менее на ситуацию на рынке влияют ожидания, связанные с намеченным на сегодня заседанием Федеральной резервной системы США, где возможно повышение учетной ставки.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа