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Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года - РИА Новости, 04.05.2022
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:04
2022-05-04T10:04
2022-05-04T11:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. В самом начале торгов доллар впервые с июня 2020 года падал ниже 69 рублей — до 68,63. Евро снижался до 72 рублей.К 10:05 мск американская валюта теряла 1,46 рубля, опускаясь до 69,50. Евро дешевел на 1,31 рубля, до 73,34.При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепляться при всплеске торгов между майскими праздниками. Тем не менее на ситуацию на рынке влияют ожидания, связанные с намеченным на сегодня заседанием Федеральной резервной системы США, где возможно повышение учетной ставки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, московская биржа
10:04 04.05.2022 (обновлено: 11:30 04.05.2022)
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Курс доллара на Мосбирже впервые с июня 2020 года упал ниже 69 рублей, евро — до 72 рублей