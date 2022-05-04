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Муфтий Крыма: для жителей Херсона собрали более 100 тонн гумпомощи - РИА Новости, 04.05.2022
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Муфтий Крыма: для жителей Херсона собрали более 100 тонн гумпомощи
Муфтий Крыма: для жителей Херсона собрали более 100 тонн гумпомощи - РИА Новости, 04.05.2022
Муфтий Крыма: для жителей Херсона собрали более 100 тонн гумпомощи
Более 100 тонн гуманитарной помощи собрано мусульманами Крыма для жителей Херсонской области, сказал председатель Духовного управления мусульман Республики Крым РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:35
2022-05-04T21:58
владимир путин
херсонская область
украина
херсон
миллет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Более 100 тонн гуманитарной помощи собрано мусульманами Крыма для жителей Херсонской области, сказал председатель Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) муфтий Эмирали Аблаев."На сегодняшний день мы собрали для жителей Херсона более ста тонн помощи. Благодарим крымских предпринимателей, наше общество – все присоединились к благому делу. Собрали более ста тонн, но на этом не останавливаемся… Возможно, наши действия лишь малая толика, но это помощь, люди должны чувствовать заботу, и для нас это неважно, русский он, армянин или крымский татарин. Там люди сразу почувствуют, что о них помнят, им помогают. По воле Аллаха всё наладится", - сказал Аблаев в эфире крымского телеканала "Миллет".Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. В Херсонской области компактно проживают в том числе крымские татары.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
херсонская область
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владимир путин, херсонская область , украина, херсон, миллет
21:35 04.05.2022 (обновлено: 21:58 04.05.2022)
 
Муфтий Крыма: для жителей Херсона собрали более 100 тонн гумпомощи

Муфтий Крыма Аблаев: для жителей Херсона собрано более 100 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие комплекса "Сеит-Сеттар" в Симферополе
Открытие комплекса Сеит-Сеттар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Открытие комплекса "Сеит-Сеттар" в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Более 100 тонн гуманитарной помощи собрано мусульманами Крыма для жителей Херсонской области, сказал председатель Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) муфтий Эмирали Аблаев.
"На сегодняшний день мы собрали для жителей Херсона более ста тонн помощи. Благодарим крымских предпринимателей, наше общество – все присоединились к благому делу. Собрали более ста тонн, но на этом не останавливаемся… Возможно, наши действия лишь малая толика, но это помощь, люди должны чувствовать заботу, и для нас это неважно, русский он, армянин или крымский татарин. Там люди сразу почувствуют, что о них помнят, им помогают. По воле Аллаха всё наладится", - сказал Аблаев в эфире крымского телеканала "Миллет".
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Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. В Херсонской области компактно проживают в том числе крымские татары.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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