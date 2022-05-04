https://ria.ru/20220504/krym-1786779677.html
В Крыму с приходом днепровской воды возобновили выращивание риса
В Крыму с приходом днепровской воды возобновили выращивание риса - РИА Новости, 04.05.2022
В Крыму с приходом днепровской воды возобновили выращивание риса
В Крыму с приходом днепровской воды по Северо-Крымскому каналу возобновили выращивание риса, сообщила врио министра сельского хозяйства республики Алиме... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:06
2022-05-04T13:06
2022-05-04T13:06
экономика
республика крым
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В Крыму с приходом днепровской воды по Северо-Крымскому каналу возобновили выращивание риса, сообщила врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.Отказаться от выращивания риса в промышленных масштабах на севере Крыма пришлось восемь лет назад из-за устроенной Украиной водной блокады. Тогда в приграничной Херсонской области был перекрыт Северо-Крымский канал. Разблокировать его удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна."Впервые за последние восемь лет стартовала посевная кампания риса. В этом году рисовые поля в Крыму займут более 630 гектаров", - сказала Зарединова журналистам.По ее словам, с перекрытием подачи воды в Северо-Крымском канале 38 хозяйств перестали заниматься возделыванием риса и перешли на выращивание засухоустойчивых культур."В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы. В следующем году аграрии планируют значительно увеличить посевные площади под рисом. В 2022 году в Республике Крым сев риса планируется на площади 632 гектара: в Красноперекопском районе – 277 гектаров, Нижнегорском – 15 гектаров, Раздольненском – 340 гектаров", - подчеркнула Зарединова.По ее словам, климатические условия Крыма благоприятны для возделывания риса. Так, еще восемь лет назад на полуострове выращивали рис на 13,5 тысячи гектаров, но перекрытие воды в канале стало серьезным испытанием для отрасли, так как предприятия были вынуждены переориентироваться на выращивание засухоустойчивых культур.
https://ria.ru/20220429/krym-1786139924.html
https://ria.ru/20220322/vinogradniki-1779385889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, украина, херсонская область
В Крыму с приходом днепровской воды возобновили выращивание риса
В Крыму с приходом воды по Северо-Крымскому каналу возобновили выращивание риса
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В Крыму с приходом днепровской воды по Северо-Крымскому каналу возобновили выращивание риса, сообщила врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.
Отказаться от выращивания риса в промышленных масштабах на севере Крыма пришлось восемь лет назад из-за устроенной Украиной
водной блокады. Тогда в приграничной Херсонской области
был перекрыт Северо-Крымский канал. Разблокировать его удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
"Впервые за последние восемь лет стартовала посевная кампания риса. В этом году рисовые поля в Крыму займут более 630 гектаров", - сказала Зарединова журналистам.
По ее словам, с перекрытием подачи воды в Северо-Крымском канале 38 хозяйств перестали заниматься возделыванием риса и перешли на выращивание засухоустойчивых культур.
"В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы. В следующем году аграрии планируют значительно увеличить посевные площади под рисом. В 2022 году в Республике Крым
сев риса планируется на площади 632 гектара: в Красноперекопском районе – 277 гектаров, Нижнегорском – 15 гектаров, Раздольненском – 340 гектаров", - подчеркнула Зарединова.
По ее словам, климатические условия Крыма благоприятны для возделывания риса. Так, еще восемь лет назад на полуострове выращивали рис на 13,5 тысячи гектаров, но перекрытие воды в канале стало серьезным испытанием для отрасли, так как предприятия были вынуждены переориентироваться на выращивание засухоустойчивых культур.