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Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру - РИА Новости, 04.05.2022
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Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру
Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру - РИА Новости, 04.05.2022
Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру, говорится в опубликованном указе главы государства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:39
2022-05-04T19:45
иван вагнер
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру, говорится в опубликованном указе главы государства.Как отмечается в документе, звание присвоено "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС".Кроме того, этим же указом Вагнеру присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".
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иван вагнер, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, владимир путин
19:39 04.05.2022 (обновлено: 19:45 04.05.2022)
 
Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру

Президент Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру, говорится в опубликованном указе главы государства.
Как отмечается в документе, звание присвоено "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС".
Кроме того, этим же указом Вагнеру присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".
Космонавты Роскосмоса вынесли в открытый космос копию Знамени Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 00:48
Космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы
 
Иван ВагнерКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияВладимир Путин
 
 
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