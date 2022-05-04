https://ria.ru/20220504/kosmonavt-1786873328.html

Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру

Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру - РИА Новости, 04.05.2022

Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру, говорится в опубликованном указе главы государства. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:39

2022-05-04T19:39

2022-05-04T19:45

иван вагнер

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру, говорится в опубликованном указе главы государства.Как отмечается в документе, звание присвоено "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС".Кроме того, этим же указом Вагнеру присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

https://ria.ru/20220429/pobeda-1786051011.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван вагнер, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, владимир путин