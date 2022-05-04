https://ria.ru/20220504/kosmonavt-1786873328.html
Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру
Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру - РИА Новости, 04.05.2022
Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру, говорится в опубликованном указе главы государства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:39
2022-05-04T19:39
2022-05-04T19:45
иван вагнер
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру, говорится в опубликованном указе главы государства.Как отмечается в документе, звание присвоено "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС".Кроме того, этим же указом Вагнеру присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".
https://ria.ru/20220429/pobeda-1786051011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван вагнер, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, владимир путин
19:39 04.05.2022 (обновлено: 19:45 04.05.2022)
Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру
Президент Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру