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ВС России откроют гумкоридор с 5 по 7 мая для эвакуации с "Азовстали"

ВС России откроют гумкоридор с 5 по 7 мая для эвакуации с "Азовстали" - РИА Новости, 05.05.2022

ВС России откроют гумкоридор с 5 по 7 мая для эвакуации с "Азовстали"

Российские войска и подразделения ДНР с 5 по 7 мая откроют коридор для эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-04T21:37

2022-05-04T21:37

2022-05-05T00:03

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

мариуполь

азовсталь

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские войска и подразделения ДНР с 5 по 7 мая откроют коридор для эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе, говорится в заявлении российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию."В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти", — отмечается в заявлении.В штабе уточнили, что в это время российские войска и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние".Это позволит вывести гражданское население в любом выбранном беженцами направлении — как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные украинским властям районы.Ранее благодаря режиму тишины с территории "Азовстали" и из близлежащих кварталов удалось вывести несколько сотен мирных граждан.Так в ДНР рассказали об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории комбината. Помимо этого, в Минобороны заявили, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории завода удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских, включая женщин и детей. Всех их также эвакуировали в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/dym-1786877019.html

https://ria.ru/20220504/oon-1786879386.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, мариуполь, азовсталь