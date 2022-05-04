https://ria.ru/20220504/koreya-1786727884.html

Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД

Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД - РИА Новости, 04.05.2022

Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД

Россия не считает, что на фоне участившихся запусков ракет КНДР ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:07

2022-05-04T10:07

2022-05-04T10:12

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

япония

сша

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия не считает, что на фоне участившихся запусков ракет КНДР ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Ситуация из-под контроля не выходит, но продолжается, к сожалению, печальная тенденция, когда США и западные страны решили методом давления додавить корейское руководство, чтобы оно сменило политику. Этого не получится", - сказал Ильичев.Отвечая на вопрос, возможны ли сейчас в регионе непреднамеренные столкновения, дипломат сказал: "Мне бы не хотелось в это верить, я не думаю, что это вот сейчас возможно".В 12.10 (6.10 мск) Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Это уже 14-е испытание вооружений КНДР в 2022 году. Служба безопасности на море Японии сообщает, что выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала. К этому часу ущерба для Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.

https://ria.ru/20220504/raketa-1786713827.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

япония

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, япония, сша