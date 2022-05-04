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Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД - РИА Новости, 04.05.2022
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Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД
Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД - РИА Новости, 04.05.2022
Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД
Россия не считает, что на фоне участившихся запусков ракет КНДР ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:07
2022-05-04T10:12
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
япония
сша
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия не считает, что на фоне участившихся запусков ракет КНДР ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Ситуация из-под контроля не выходит, но продолжается, к сожалению, печальная тенденция, когда США и западные страны решили методом давления додавить корейское руководство, чтобы оно сменило политику. Этого не получится", - сказал Ильичев.Отвечая на вопрос, возможны ли сейчас в регионе непреднамеренные столкновения, дипломат сказал: "Мне бы не хотелось в это верить, я не думаю, что это вот сейчас возможно".В 12.10 (6.10 мск) Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Это уже 14-е испытание вооружений КНДР в 2022 году. Служба безопасности на море Японии сообщает, что выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала. К этому часу ущерба для Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.
https://ria.ru/20220504/raketa-1786713827.html
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
япония
сша
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, япония, сша
10:07 04.05.2022 (обновлено: 10:12 04.05.2022)
 
Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД

МИД России: риски столкновений на Корейском полуострове сейчас маловероятны

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия не считает, что на фоне участившихся запусков ракет КНДР ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Ситуация из-под контроля не выходит, но продолжается, к сожалению, печальная тенденция, когда США и западные страны решили методом давления додавить корейское руководство, чтобы оно сменило политику. Этого не получится", - сказал Ильичев.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:15
В Японии не зафиксировали ущерба от запущенной КНДР ракеты
Отвечая на вопрос, возможны ли сейчас в регионе непреднамеренные столкновения, дипломат сказал: "Мне бы не хотелось в это верить, я не думаю, что это вот сейчас возможно".
В 12.10 (6.10 мск) Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Это уже 14-е испытание вооружений КНДР в 2022 году. Служба безопасности на море Японии сообщает, что выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала. К этому часу ущерба для Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Корейский полуостровКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонияСША
 
 
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