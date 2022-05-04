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Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT - РИА Новости, 04.05.2022
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Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT
Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT - РИА Новости, 04.05.2022
Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT
Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент медиагруппы "Россия сегодня", следует из санкционного списка, опубликованного... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:20
2022-05-04T18:57
технологии
сергей лавров
валерий фадеев
тереза рибейру
россия
великобритания
москва
google
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ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости. Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент медиагруппы "Россия сегодня", следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. Ранее аналогичные меры Лондон принял против телеканала RT."Предпринять разумные шаги, чтобы запретить пользователям в Великобритании доступ к контенту, сайтам или приложениям, предоставляемым указанными физическими или юридическими лицами", — говорится в документе.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.После начала операции по демилитаризации Украины против России ввели несколько пакетов ограничительных мер, включая блокировку ресурсов Sputnik и RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подверглись их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/sanktsii-1786840587.html
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353
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353
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технологии, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, россия, великобритания, москва, google, youtube, facebook, санкции в отношении россии
17:20 04.05.2022 (обновлено: 18:57 04.05.2022)
 
Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT

Британия предписала соцсетям, магазинам приложений заблокировать контент "России сегодня"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВывеска международного информационного агентства "Россия сегодня"
Вывеска международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вывеска международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости. Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент медиагруппы "Россия сегодня", следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. Ранее аналогичные меры Лондон принял против телеканала RT.
"Предпринять разумные шаги, чтобы запретить пользователям в Великобритании доступ к контенту, сайтам или приложениям, предоставляемым указанными физическими или юридическими лицами", — говорится в документе.
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 16:47В мире
Великобритания ввела санкции против RT, Sputnik, ВГТРК и других СМИ РФ
На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.
После начала операции по демилитаризации Украины против России ввели несколько пакетов ограничительных мер, включая блокировку ресурсов Sputnik и RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подверглись их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:52Медиавойны
Журналисты "России сегодня" сталкиваются с преследованием за рубежом
 
ТехнологииСергей ЛавровВалерий ФадеевТереза РибейруРоссияВеликобританияМоскваGoogleYouTubeFacebookСанкции в отношении России
 
 
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