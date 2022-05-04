https://ria.ru/20220504/kontent-1786847512.html

Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT

Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT - РИА Новости, 04.05.2022

Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT

Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент медиагруппы "Россия сегодня", следует из санкционного списка, опубликованного... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:20

2022-05-04T17:20

2022-05-04T18:57

технологии

сергей лавров

валерий фадеев

тереза рибейру

россия

великобритания

москва

google

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ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости. Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент медиагруппы "Россия сегодня", следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. Ранее аналогичные меры Лондон принял против телеканала RT."Предпринять разумные шаги, чтобы запретить пользователям в Великобритании доступ к контенту, сайтам или приложениям, предоставляемым указанными физическими или юридическими лицами", — говорится в документе.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.После начала операции по демилитаризации Украины против России ввели несколько пакетов ограничительных мер, включая блокировку ресурсов Sputnik и RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подверглись их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/sanktsii-1786840587.html

https://ria.ru/20220425/zhurnalisty-1785369416.html

россия

великобритания

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, россия, великобритания, москва, google, youtube, facebook, санкции в отношении россии