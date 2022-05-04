https://ria.ru/20220504/kontent-1786847512.html
Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT
Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT - РИА Новости, 04.05.2022
Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT
Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент медиагруппы "Россия сегодня", следует из санкционного списка, опубликованного... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:20
2022-05-04T17:20
2022-05-04T18:57
технологии
сергей лавров
валерий фадеев
тереза рибейру
россия
великобритания
москва
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577114370_0:248:3077:1979_1920x0_80_0_0_713203b3fdf570f9b7a359b7c366350e.jpg
ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости. Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент медиагруппы "Россия сегодня", следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. Ранее аналогичные меры Лондон принял против телеканала RT."Предпринять разумные шаги, чтобы запретить пользователям в Великобритании доступ к контенту, сайтам или приложениям, предоставляемым указанными физическими или юридическими лицами", — говорится в документе.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.После начала операции по демилитаризации Украины против России ввели несколько пакетов ограничительных мер, включая блокировку ресурсов Sputnik и RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подверглись их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/sanktsii-1786840587.html
https://ria.ru/20220425/zhurnalisty-1785369416.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577114370_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_bc2bd0dc0a2cebb6e0638b9b89a14454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, россия, великобритания, москва, google, youtube, facebook, санкции в отношении россии
17:20 04.05.2022 (обновлено: 18:57 04.05.2022)
Британия обязала соцсети заблокировать контент "России сегодня" и RT
Британия предписала соцсетям, магазинам приложений заблокировать контент "России сегодня"