02:53 04.05.2022 (обновлено: 05:10 04.05.2022)
Бизнес в США хотят обязать раскрывать потери из-за событий на Украине
SEC: американские компании могут обязать раскрывать влияние на бизнес событий на Украине
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила американские компании, что им, возможно, придется обнародовать последствия событий на Украине и антироссийских санкций для своей деятельности.
"На компаниях, возможно, лежит предусмотренная федеральным законодательством <...> обязанность декларировать прямое и опосредованное влияние, которое оказывают или может оказывать на их бизнес российская операция на Украине и ответная международная реакция", — говорится в извещении SEC.
Комиссия подчеркивает, что это пока только мнение одного из ее структурных подразделений — департамента корпоративных финансов.
Компаниям предлагается, в частности, раскрывать информацию о зависимости их деятельности от России, Белоруссии или Украины через операционную деятельность, кадровый состав, инвестиции, оборот ценных бумаг, поставки товаров и услуг, деловые связи, а также отчитываться о "юридических или регулятивных неопределенностях", связанных с продолжением работы или уходом с российского или белорусского рынков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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