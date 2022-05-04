https://ria.ru/20220504/kompanii-1786705542.html

Бизнес в США хотят обязать раскрывать потери из-за событий на Украине

Бизнес в США хотят обязать раскрывать потери из-за событий на Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Бизнес в США хотят обязать раскрывать потери из-за событий на Украине

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила американские компании, что им, возможно, придется обнародовать последствия событий на Украине и... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T02:53

2022-05-04T02:53

2022-05-04T05:10

владимир путин

украина

россия

донбасс

сша

в мире

вашингтон

комиссия по ценным бумагам и биржам сша (sec)

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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила американские компании, что им, возможно, придется обнародовать последствия событий на Украине и антироссийских санкций для своей деятельности.Комиссия подчеркивает, что это пока только мнение одного из ее структурных подразделений — департамента корпоративных финансов.Компаниям предлагается, в частности, раскрывать информацию о зависимости их деятельности от России, Белоруссии или Украины через операционную деятельность, кадровый состав, инвестиции, оборот ценных бумаг, поставки товаров и услуг, деловые связи, а также отчитываться о "юридических или регулятивных неопределенностях", связанных с продолжением работы или уходом с российского или белорусского рынков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220503/oshibka-1786694153.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

украина

россия

донбасс

сша

вашингтон

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владимир путин, украина, россия, донбасс, сша, в мире, вашингтон, комиссия по ценным бумагам и биржам сша (sec)