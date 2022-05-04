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Украинские боевики расстреляли колонну беженцев - РИА Новости, 04.05.2022
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Украинские боевики расстреляли колонну беженцев
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:12
2022-05-04T23:42
в мире
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ВОЛЧАНСК, 4 мая — РИА Новости. Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил РИА Новости очевидец.По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста."В основном вся колонна успела развернуться и уехать обратно на Волчанск, а первые четыре автомобиля начали расстреливать. Мужчин у нас там не было, водители только. У нас были женщины, дети. Мы выползали ползком под обстрелами, по нам велся целенаправленный огонь. Я видел, как пули влетают в автомобиль, когда мы вылезли из него и лежали", — рассказал он.Потом мужчина принял решение и скомандовал эвакуировать людей."Первые четыре автомобиля остались там навсегда. Они все сгорели, все расстрелянные. На моих глазах погибла бабушка, у нее было прямое попадание в голову, и она была еще жива, я пытался ее спасти. Погибла подруга, которая со мной приехала на своем автомобиле из Харькова, чтобы вывозить людей. Погибла девочка 13 лет, а ее мама сейчас в тяжелом состоянии в больнице лежит. У нее и плечо, и руки, и нога, открытые рваные раны, большие", — сказал очевидец.По его признанию, мужчина не знал, что Старый Салтов контролируется карательными подразделениями Службы безопасности Украины, а также недавно сформированным батальоном "Кракен", набранном из амнистированных украинских уголовников.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786439053.html
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в мире
22:12 04.05.2022 (обновлено: 23:42 04.05.2022)
 
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев

Очевидец сообщил, что украинские боевики обстреляли колонну беженцев в Харьковской области

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ВОЛЧАНСК, 4 мая — РИА Новости. Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил РИА Новости очевидец.
По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста.
"В основном вся колонна успела развернуться и уехать обратно на Волчанск, а первые четыре автомобиля начали расстреливать. Мужчин у нас там не было, водители только. У нас были женщины, дети. Мы выползали ползком под обстрелами, по нам велся целенаправленный огонь. Я видел, как пули влетают в автомобиль, когда мы вылезли из него и лежали", — рассказал он.
Потом мужчина принял решение и скомандовал эвакуировать людей.
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"Первые четыре автомобиля остались там навсегда. Они все сгорели, все расстрелянные. На моих глазах погибла бабушка, у нее было прямое попадание в голову, и она была еще жива, я пытался ее спасти. Погибла подруга, которая со мной приехала на своем автомобиле из Харькова, чтобы вывозить людей. Погибла девочка 13 лет, а ее мама сейчас в тяжелом состоянии в больнице лежит. У нее и плечо, и руки, и нога, открытые рваные раны, большие", — сказал очевидец.
По его признанию, мужчина не знал, что Старый Салтов контролируется карательными подразделениями Службы безопасности Украины, а также недавно сформированным батальоном "Кракен", набранном из амнистированных украинских уголовников.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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