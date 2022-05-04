https://ria.ru/20220504/kniga-1786741713.html

У члена батальона "Чернигов" в Рубежном нашли книгу Гитлера

У члена батальона "Чернигов" в Рубежном нашли книгу Гитлера - РИА Новости, 04.05.2022

У члена батальона "Чернигов" в Рубежном нашли книгу Гитлера

Книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"), националистическую литературу, символику и флаги нашли у члена украинского батальона территориальной обороны... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:16

2022-05-04T11:16

2022-05-04T14:57

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"), националистическую литературу, символику и флаги нашли у члена украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" в освобожденном городе Рубежное в Донбассе, сообщил РИА Новости мэр города Сергей Хортив.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон."Это квартира Тарасюка Олега Викторовича - майора полиции, активного участника боевых действий 2014-2015 годов. Он служил в батальоне "Чернигов"... Этот батальон отличался особой жестокостью в период войны, там была масса криминальных вещей по отношению к мирным людям. Вы знаете, война - это мародерство, люди в ямах сидели, они (бойцы батальона – ред.) вымогали деньги у родственников", - рассказал Хортив.Он уточнил, что Тарасюк вместе со своими единомышленниками создали военно-патриотический клуб для молодежи, в котором прививали свои ценности и мировоззрение."Здесь нашли символику националистическую, флаги, которыми они гордились, похоже. Что самое интересное, нашли Mein Kampf. Этому я тоже удивился, и для меня это большое откровение, очень сильно, видно, любил... Ну опять, это выбор людей, которые не могли найти себя в нормальном обществе", - сказал собеседник агентства.По его словам, у Тарасюка также нашли настенные плакаты с лозунгами украинского националиста Степана Бандеры.Mein Kampf была написана в 1924 году, Гитлер писал ее в заключении. Сочинение считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни фюрера книга издавалась миллионными тиражами. До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010 года книга была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/pytochnaya-1786676535.html

https://ria.ru/20220420/teroborona-1784404902.html

https://ria.ru/20220504/magiya-1786707582.html

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Мэр Рубежного Сергей Хортив в доме у члена батальона "Чернигов" Mein Kampf Гитлера (в России запрещена как экстремистская), националистическую литературу, символику и флаги нашли дома у члена украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" в освобожденном городе Рубежное в Донбассе, сообщил РИА Новости мэр города Сергей Хортив. 2022-05-04T11:16 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, рамзан кадыров, степан бандера, владимир путин, россия, донбасс, рубежное, вооруженные силы украины, украина