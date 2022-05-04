В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН
В СНБ Южной Кореи назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 4 мая – РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи по итогам экстренного заседания "решительно осудил" пуск КНДР в среду баллистической ракеты и назвал его нарушением резолюций Совбеза ООН, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Заседание прошло с 13.30 (07.30 мск) под председательством директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна.
"(СНБ) решительно осуждает пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что противоречит требованиям международного сообщества о стабильности и мире и явно нарушает резолюции Совбеза ООН… Правительство Южной Кореи призывает Северную Корею прекратить действия, которые представляют серьезную угрозу для Корейского полуострова и международного сообщества, и как можно скорее вернуться к диалогу и пути дипломатии", - говорится в заявлении СНБ
В СНБ отметили, что Южная Корея примет необходимые ответные меры в сотрудничестве с США и другими причастными странами.
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.
По данным агентства Рёнхап, есть вероятность что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.
Это уже 14-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.