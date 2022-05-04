Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/kndr-1786752149.html
В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН
В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН - РИА Новости, 04.05.2022
В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН
Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи по итогам экстренного заседания "решительно осудил" пуск КНДР в среду баллистической ракеты и назвал его... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:53
2022-05-04T11:53
в мире
корейский полуостров
южная корея
кндр (северная корея)
пхеньян
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
СЕУЛ, 4 мая – РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи по итогам экстренного заседания "решительно осудил" пуск КНДР в среду баллистической ракеты и назвал его нарушением резолюций Совбеза ООН, сообщила президентская администрация Республики Корея.Заседание прошло с 13.30 (07.30 мск) под председательством директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна."(СНБ) решительно осуждает пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что противоречит требованиям международного сообщества о стабильности и мире и явно нарушает резолюции Совбеза ООН… Правительство Южной Кореи призывает Северную Корею прекратить действия, которые представляют серьезную угрозу для Корейского полуострова и международного сообщества, и как можно скорее вернуться к диалогу и пути дипломатии", - говорится в заявлении СНБВ СНБ отметили, что Южная Корея примет необходимые ответные меры в сотрудничестве с США и другими причастными странами.Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.По данным агентства Рёнхап, есть вероятность что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.Это уже 14-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
https://ria.ru/20220504/kndr-1786737311.html
https://ria.ru/20220504/koreya-1786727884.html
корейский полуостров
южная корея
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, корейский полуостров, южная корея, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон
11:53 04.05.2022
 
В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН

В СНБ Южной Кореи назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 4 мая – РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи по итогам экстренного заседания "решительно осудил" пуск КНДР в среду баллистической ракеты и назвал его нарушением резолюций Совбеза ООН, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Заседание прошло с 13.30 (07.30 мск) под председательством директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
10:58
У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт
"(СНБ) решительно осуждает пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что противоречит требованиям международного сообщества о стабильности и мире и явно нарушает резолюции Совбеза ООН… Правительство Южной Кореи призывает Северную Корею прекратить действия, которые представляют серьезную угрозу для Корейского полуострова и международного сообщества, и как можно скорее вернуться к диалогу и пути дипломатии", - говорится в заявлении СНБ
В СНБ отметили, что Южная Корея примет необходимые ответные меры в сотрудничестве с США и другими причастными странами.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
10:07
Столкновения на Корейском полуострове сейчас маловероятны, заявили в МИД
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.
По данным агентства Рёнхап, есть вероятность что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.
Это уже 14-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
 
В миреКорейский полуостровЮжная КореяКНДР (Северная Корея)ПхеньянСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала