https://ria.ru/20220504/kndr-1786752149.html

В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН

В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН - РИА Новости, 04.05.2022

В Южной Корее назвали ракетные пуски КНДР нарушением резолюций СБ ООН

Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи по итогам экстренного заседания "решительно осудил" пуск КНДР в среду баллистической ракеты и назвал его... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:53

2022-05-04T11:53

2022-05-04T11:53

в мире

корейский полуостров

южная корея

кндр (северная корея)

пхеньян

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СЕУЛ, 4 мая – РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи по итогам экстренного заседания "решительно осудил" пуск КНДР в среду баллистической ракеты и назвал его нарушением резолюций Совбеза ООН, сообщила президентская администрация Республики Корея.Заседание прошло с 13.30 (07.30 мск) под председательством директора Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна."(СНБ) решительно осуждает пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что противоречит требованиям международного сообщества о стабильности и мире и явно нарушает резолюции Совбеза ООН… Правительство Южной Кореи призывает Северную Корею прекратить действия, которые представляют серьезную угрозу для Корейского полуострова и международного сообщества, и как можно скорее вернуться к диалогу и пути дипломатии", - говорится в заявлении СНБВ СНБ отметили, что Южная Корея примет необходимые ответные меры в сотрудничестве с США и другими причастными странами.Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела баллистической ракеты примерно в 12.03 (06.03 мск) из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.По данным агентства Рёнхап, есть вероятность что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан.Это уже 14-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.

https://ria.ru/20220504/kndr-1786737311.html

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корейский полуостров

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кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, южная корея, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон