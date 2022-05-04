https://ria.ru/20220504/kndr-1786729628.html

Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД

Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД - РИА Новости, 04.05.2022

Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД

Время санкционного давления на КНДР прошло, США и страны Запада должны сделать шаги навстречу Пхеньяну, заявил РИА Новости директор департамента международных... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:19

2022-05-04T10:19

2022-05-04T10:19

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

япония

министерство обороны японии

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

петр ильичев

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Время санкционного давления на КНДР прошло, США и страны Запада должны сделать шаги навстречу Пхеньяну, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Американцы пытались после запуска, как они считают, межконтинентальной баллистической ракеты, принять новую резолюцию. Мы с Китаем четко сказали, что сейчас время санкционного давления прошло. Давайте, делайте какие-то шаги навстречу", - сказал Ильичев.Он обратил внимание, что КНДР "обвиняют в том, что они постоянно совершенствуют свое оружие, но посмотрите, с 2018 года не было ни испытаний ни ядерного оружия, ни ракет. "И чем ответил мир? Ничем", - сказал российский дипломат.В 12.10 (6.10 мск) Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря; есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Это уже 14-е испытание северокорейских вооружений в 2022 году. Служба безопасности на море Японии сообщает, что выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала. К этому часу ущерба для Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.Последний раз в апреле КНДР испытала новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньян.Двадцать четвертого марта состоялся тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.

https://ria.ru/20220504/raketa-1786709331.html

https://ria.ru/20220504/raketa-1786713827.html

кндр (северная корея)

пхеньян

япония

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), пхеньян, япония, министерство обороны японии, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), петр ильичев