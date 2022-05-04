Рейтинг@Mail.ru
Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/kndr-1786729628.html
Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД
Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД - РИА Новости, 04.05.2022
Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД
Время санкционного давления на КНДР прошло, США и страны Запада должны сделать шаги навстречу Пхеньяну, заявил РИА Новости директор департамента международных... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:19
2022-05-04T10:19
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
япония
министерство обороны японии
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петр ильичев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Время санкционного давления на КНДР прошло, США и страны Запада должны сделать шаги навстречу Пхеньяну, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Американцы пытались после запуска, как они считают, межконтинентальной баллистической ракеты, принять новую резолюцию. Мы с Китаем четко сказали, что сейчас время санкционного давления прошло. Давайте, делайте какие-то шаги навстречу", - сказал Ильичев.Он обратил внимание, что КНДР "обвиняют в том, что они постоянно совершенствуют свое оружие, но посмотрите, с 2018 года не было ни испытаний ни ядерного оружия, ни ракет. "И чем ответил мир? Ничем", - сказал российский дипломат.В 12.10 (6.10 мск) Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря; есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Это уже 14-е испытание северокорейских вооружений в 2022 году. Служба безопасности на море Японии сообщает, что выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала. К этому часу ущерба для Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.Последний раз в апреле КНДР испытала новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньян.Двадцать четвертого марта состоялся тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.
https://ria.ru/20220504/raketa-1786709331.html
https://ria.ru/20220504/raketa-1786713827.html
кндр (северная корея)
пхеньян
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7f4cf08cffbc6df55d2642ab3e31ae58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, япония, министерство обороны японии, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), петр ильичев
10:19 04.05.2022
 
Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД

Директор департамента МИД Ильичев заявил, что время санкционного давления на КНДР прошло

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Время санкционного давления на КНДР прошло, США и страны Запада должны сделать шаги навстречу Пхеньяну, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Американцы пытались после запуска, как они считают, межконтинентальной баллистической ракеты, принять новую резолюцию. Мы с Китаем четко сказали, что сейчас время санкционного давления прошло. Давайте, делайте какие-то шаги навстречу", - сказал Ильичев.
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
06:31
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Он обратил внимание, что КНДР "обвиняют в том, что они постоянно совершенствуют свое оружие, но посмотрите, с 2018 года не было ни испытаний ни ядерного оружия, ни ракет. "И чем ответил мир? Ничем", - сказал российский дипломат.
В 12.10 (6.10 мск) Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря; есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Это уже 14-е испытание северокорейских вооружений в 2022 году. Служба безопасности на море Японии сообщает, что выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала. К этому часу ущерба для Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:15
В Японии не зафиксировали ущерба от запущенной КНДР ракеты
Последний раз в апреле КНДР испытала новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньян.
Двадцать четвертого марта состоялся тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.
 
В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянЯпонияМинистерство обороны ЯпонииСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Петр Ильичев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала