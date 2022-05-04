https://ria.ru/20220504/kitay-1786879722.html

Guardian: Китай проводит "стресс-тестирование" на случай санкций

Guardian: Китай проводит "стресс-тестирование" на случай санкций - РИА Новости, 04.05.2022

Guardian: Китай проводит "стресс-тестирование" на случай санкций

Пекин попросил правительственные ведомства провести "стресс-тестирование" на случай введения санкций, аналогичных введенным в отношении РФ, сообщает газета... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T20:35

2022-05-04T20:35

2022-05-04T20:35

сергей лавров

россия

китай

пекин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пекин попросил правительственные ведомства провести "стресс-тестирование" на случай введения санкций, аналогичных введенным в отношении РФ, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники."Те, кто участвуют в этом тестировании, используют действия в отношении России в качестве основы для (разработки) стратегических мер реагирования Китая, если Запад поступит с ним аналогичным образом. Это стресс-тестирование включает ряд методологий, в том числе моделирование", - приводит издание слова одного из источников.По данным газеты, тестирование началось в феврале-марте. В нем участвуют ключевые ведомства, в частности те, которые занимаются международной торговлей и регулированием деятельности банков.Согласно источнику, Пекин не уточнил причины проведения тестирования.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html

россия

китай

пекин

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сергей лавров, россия, китай, пекин