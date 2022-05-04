Guardian: Китай проводит "стресс-тестирование" на случай санкций
Guardian: Китай проводит "стресс-тестирование" на случай санкций, подобных антироссийским
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пекин попросил правительственные ведомства провести "стресс-тестирование" на случай введения санкций, аналогичных введенным в отношении РФ, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
"Те, кто участвуют в этом тестировании, используют действия в отношении России в качестве основы для (разработки) стратегических мер реагирования Китая, если Запад поступит с ним аналогичным образом. Это стресс-тестирование включает ряд методологий, в том числе моделирование", - приводит издание слова одного из источников.
По данным газеты, тестирование началось в феврале-марте. В нем участвуют ключевые ведомства, в частности те, которые занимаются международной торговлей и регулированием деятельности банков.
Согласно источнику, Пекин не уточнил причины проведения тестирования.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.