"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине
Global Times: США разжигают ситуацию на Украине и становятся источником хаоса
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США, выступая с безосновательными обвинениями в адрес России и Китая, только разжигают ситуацию на Украине, что и является истинной целью Вашингтона, считает автор статьи, опубликованной в газете Global Times.
Колумнист обратил внимание на противоречащие друг другу заявления американских властей. Так, ранее Госдеп "обвинил" Пекин в поддержке Москвы в ситуации на Украине, однако позже постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон не видит признаков того, что Китай пытается помочь России в спецоперации.
По мнению китайского доцента Сюй Ляна, специализирующегося на международных отношениях, таким образом США пытаются "подлить масла в огонь", для чего поддерживает Украине не только поставками вооружений, но и информационно.
"Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, а возглавляемая США НАТО имеет ключ к его разрешению. <…> Ведя экстремальные геополитические игры, США все чаще становятся источником хаоса и войны — за этим следует следить всем и остерегаться", - пишет GT.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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