https://ria.ru/20220504/kitay-1786805997.html

"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине

"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине - РИА Новости, 04.05.2022

"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине

США, выступая с безосновательными обвинениями в адрес России и Китая, только разжигают ситуацию на Украине, что и является истинной целью Вашингтона, считает... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:24

2022-05-04T14:24

2022-05-04T14:24

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майкл карпентер

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США, выступая с безосновательными обвинениями в адрес России и Китая, только разжигают ситуацию на Украине, что и является истинной целью Вашингтона, считает автор статьи, опубликованной в газете Global Times.Колумнист обратил внимание на противоречащие друг другу заявления американских властей. Так, ранее Госдеп "обвинил" Пекин в поддержке Москвы в ситуации на Украине, однако позже постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон не видит признаков того, что Китай пытается помочь России в спецоперации.По мнению китайского доцента Сюй Ляна, специализирующегося на международных отношениях, таким образом США пытаются "подлить масла в огонь", для чего поддерживает Украине не только поставками вооружений, но и информационно."Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, а возглавляемая США НАТО имеет ключ к его разрешению. <…> Ведя экстремальные геополитические игры, США все чаще становятся источником хаоса и войны — за этим следует следить всем и остерегаться", - пишет GT.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pelosi-1786576082.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

сша

украина

китай

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, майкл карпентер, сша, украина, китай, государственный департамент сша, нато