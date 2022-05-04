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"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине - РИА Новости, 04.05.2022
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"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине
"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине - РИА Новости, 04.05.2022
"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине
США, выступая с безосновательными обвинениями в адрес России и Китая, только разжигают ситуацию на Украине, что и является истинной целью Вашингтона, считает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:24
2022-05-04T14:24
в мире
майкл карпентер
сша
украина
китай
государственный департамент сша
нато
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США, выступая с безосновательными обвинениями в адрес России и Китая, только разжигают ситуацию на Украине, что и является истинной целью Вашингтона, считает автор статьи, опубликованной в газете Global Times.Колумнист обратил внимание на противоречащие друг другу заявления американских властей. Так, ранее Госдеп "обвинил" Пекин в поддержке Москвы в ситуации на Украине, однако позже постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон не видит признаков того, что Китай пытается помочь России в спецоперации.По мнению китайского доцента Сюй Ляна, специализирующегося на международных отношениях, таким образом США пытаются "подлить масла в огонь", для чего поддерживает Украине не только поставками вооружений, но и информационно."Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, а возглавляемая США НАТО имеет ключ к его разрешению. &lt;…&gt; Ведя экстремальные геополитические игры, США все чаще становятся источником хаоса и войны — за этим следует следить всем и остерегаться", - пишет GT.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/pelosi-1786576082.html
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в мире, майкл карпентер, сша, украина, китай, государственный департамент сша, нато
14:24 04.05.2022
 
"Источник хаоса". В Китае резко ответили на заявление Госдепа об Украине

Global Times: США разжигают ситуацию на Украине и становятся источником хаоса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США, выступая с безосновательными обвинениями в адрес России и Китая, только разжигают ситуацию на Украине, что и является истинной целью Вашингтона, считает автор статьи, опубликованной в газете Global Times.
Колумнист обратил внимание на противоречащие друг другу заявления американских властей. Так, ранее Госдеп "обвинил" Пекин в поддержке Москвы в ситуации на Украине, однако позже постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон не видит признаков того, что Китай пытается помочь России в спецоперации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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По мнению китайского доцента Сюй Ляна, специализирующегося на международных отношениях, таким образом США пытаются "подлить масла в огонь", для чего поддерживает Украине не только поставками вооружений, но и информационно.
"Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, а возглавляемая США НАТО имеет ключ к его разрешению. <…> Ведя экстремальные геополитические игры, США все чаще становятся источником хаоса и войны — за этим следует следить всем и остерегаться", - пишет GT.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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