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ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 04.05.2022

ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

Евросоюз предлагает ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на документ. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:12

2022-05-04T10:12

2022-05-04T11:36

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

русская православная церковь

еврокомиссия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Евросоюз предлагает ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на документ."Согласно документу, с которым Франс Пресс ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла", - говорится в сообщении агентства, где уточняется, что предложение вносится в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию РФ на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/sanktsii-1786725345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, русская православная церковь, еврокомиссия, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия