https://ria.ru/20220504/kinoprokat-1786743048.html

Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров

Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров - РИА Новости, 04.05.2022

Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров

Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:33

2022-05-04T11:33

2022-05-04T11:33

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" Глава "Каропрокат" также отметил, что "параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств". "Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялтис за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу. В любом случае нужно стремиться к тому, чтобы создавать свои замечательные фильмы", — подытожил Рязанцев.В марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих картин в России.

https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, голливуд, кинопрокат