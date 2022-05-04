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Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров - РИА Новости, 04.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220504/kinoprokat-1786743048.html
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров - РИА Новости, 04.05.2022
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров
Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:33
2022-05-04T11:33
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кино и сериалы
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" Глава "Каропрокат" также отметил, что "параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств". "Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялтис за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу. В любом случае нужно стремиться к тому, чтобы создавать свои замечательные фильмы", — подытожил Рязанцев.В марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих картин в России.
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новости культуры, кино и сериалы, голливуд, кинопрокат
11:33 04.05.2022
 
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров

Глава "Каропрокат" озвучил вариант показа голливудских блокбастеров без согласия мейджоров

© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / StockPhotoPro
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика"

"Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в Сбербанке, "Альфа-банке" или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены [мейджорам], здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству", — поделился мнением Рязанцев.

Глава "Каропрокат" также отметил, что "параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств".
"Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялтис за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу. В любом случае нужно стремиться к тому, чтобы создавать свои замечательные фильмы", — подытожил Рязанцев.
В марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих картин в России.
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