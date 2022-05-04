https://ria.ru/20220504/kinoprokat-1786743048.html
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров - РИА Новости, 04.05.2022
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров
Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:33
2022-05-04T11:33
2022-05-04T11:33
культура
новости культуры
кино и сериалы
голливуд
кинопрокат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147957/81/1479578188_0:0:7360:4140_1920x0_80_0_0_ecdf6c809639877c334ddca432d468de.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" Глава "Каропрокат" также отметил, что "параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств". "Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялтис за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу. В любом случае нужно стремиться к тому, чтобы создавать свои замечательные фильмы", — подытожил Рязанцев.В марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих картин в России.
https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html
голливуд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147957/81/1479578188_811:0:7360:4912_1920x0_80_0_0_2d7b1cd27066c4c009152718fb884ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, голливуд, кинопрокат
Глава "Каропрокат" озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров
Глава "Каропрокат" озвучил вариант показа голливудских блокбастеров без согласия мейджоров
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Глава компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев озвучил свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров, сообщает
"Бюллетень кинопрокатчика"
"Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в Сбербанке, "Альфа-банке" или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены [мейджорам], здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству", — поделился мнением Рязанцев.
Глава "Каропрокат" также отметил, что "параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств".
"Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялтис за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу. В любом случае нужно стремиться к тому, чтобы создавать свои замечательные фильмы", — подытожил Рязанцев.
В марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих картин в России.