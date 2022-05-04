https://ria.ru/20220504/kherd-1786776977.html
Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство
Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство - РИА Новости, 04.05.2022
Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство
Клинический психолог Дон Хьюз диагностировал у Эмбер Херд посттравматическое расстройство из-за психологического и сексуального насилия со стороны Джонни Деппа, РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:05
2022-05-04T18:05
2022-05-04T18:05
шоубиз
знаменитости
джонни депп
эмбер херд
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Клинический психолог Дон Хьюз диагностировал у Эмбер Херд посттравматическое расстройство из-за психологического и сексуального насилия со стороны Джонни Деппа, сообщает Sky News.Говоря о психологическом насилии, Хьюз упомянул невероятную ревность Деппа: актер якобы настаивал, чтобы Херд не участвовала в обнаженных сценах, а также звонил ее коллегам по съемочной площадке и отмечал, что он за ними "следит".Рассказывая подробности сексуального насилия, Хьюз отметил, что Херд вспоминала случай, когда Депп засунул ей во влагалище бутылку. По словам психолога, Эмбер рассказывала, что единственное, о чем она могла думать в тот момент: "Господи, я надеюсь, она не разбилась".Ранее другой клинический психолог Шеннон Карри заявила, что Херд страдает от двух расстройств личности. Среди характерных симптомов этих заболеваний – перенос на себя характера близкого человека, а также желание выглядеть как он.
https://ria.ru/20220421/depp-1784722412.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес
Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство
Психолог определил у Херд посттравматическое расстройство из-за насилия со стороны Деппа
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Клинический психолог Дон Хьюз диагностировал у Эмбер Херд посттравматическое расстройство из-за психологического и сексуального насилия со стороны Джонни Деппа, сообщает
Sky News.
Говоря о психологическом насилии, Хьюз упомянул невероятную ревность Деппа: актер якобы настаивал, чтобы Херд не участвовала в обнаженных сценах, а также звонил ее коллегам по съемочной площадке и отмечал, что он за ними "следит".
Рассказывая подробности сексуального насилия, Хьюз отметил, что Херд вспоминала случай, когда Депп засунул ей во влагалище бутылку. По словам психолога, Эмбер рассказывала, что единственное, о чем она могла думать в тот момент: "Господи, я надеюсь, она не разбилась".
Ранее другой клинический психолог Шеннон Карри заявила
, что Херд страдает от двух расстройств личности. Среди характерных симптомов этих заболеваний – перенос на себя характера близкого человека, а также желание выглядеть как он.