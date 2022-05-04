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Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство - РИА Новости, 04.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220504/kherd-1786776977.html
Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство
Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство - РИА Новости, 04.05.2022
Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство
Клинический психолог Дон Хьюз диагностировал у Эмбер Херд посттравматическое расстройство из-за психологического и сексуального насилия со стороны Джонни Деппа, РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:05
2022-05-04T18:05
шоубиз
знаменитости
джонни депп
эмбер херд
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Клинический психолог Дон Хьюз диагностировал у Эмбер Херд посттравматическое расстройство из-за психологического и сексуального насилия со стороны Джонни Деппа, сообщает Sky News.Говоря о психологическом насилии, Хьюз упомянул невероятную ревность Деппа: актер якобы настаивал, чтобы Херд не участвовала в обнаженных сценах, а также звонил ее коллегам по съемочной площадке и отмечал, что он за ними "следит".Рассказывая подробности сексуального насилия, Хьюз отметил, что Херд вспоминала случай, когда Депп засунул ей во влагалище бутылку. По словам психолога, Эмбер рассказывала, что единственное, о чем она могла думать в тот момент: "Господи, я надеюсь, она не разбилась".Ранее другой клинический психолог Шеннон Карри заявила, что Херд страдает от двух расстройств личности. Среди характерных симптомов этих заболеваний – перенос на себя характера близкого человека, а также желание выглядеть как он.
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знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес
18:05 04.05.2022
 
Психолог определил у Эмбер Херд посттравматическое расстройство

Психолог определил у Херд посттравматическое расстройство из-за насилия со стороны Деппа

© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Клинический психолог Дон Хьюз диагностировал у Эмбер Херд посттравматическое расстройство из-за психологического и сексуального насилия со стороны Джонни Деппа, сообщает Sky News.
Говоря о психологическом насилии, Хьюз упомянул невероятную ревность Деппа: актер якобы настаивал, чтобы Херд не участвовала в обнаженных сценах, а также звонил ее коллегам по съемочной площадке и отмечал, что он за ними "следит".
© AP Photo / Jim Watson/PoolАктер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Jim Watson/Pool
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Рассказывая подробности сексуального насилия, Хьюз отметил, что Херд вспоминала случай, когда Депп засунул ей во влагалище бутылку. По словам психолога, Эмбер рассказывала, что единственное, о чем она могла думать в тот момент: "Господи, я надеюсь, она не разбилась".
Ранее другой клинический психолог Шеннон Карри заявила, что Херд страдает от двух расстройств личности. Среди характерных симптомов этих заболеваний – перенос на себя характера близкого человека, а также желание выглядеть как он.
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