Рейтинг@Mail.ru
Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220427/kherd-1785695162.html
Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности
Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности - РИА Новости, 27.04.2022
Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности
Клинический психолог Шеннон Карри, нанятый для анализа отношений Эмбер Херд и Джонни Деппа, заявила, что актриса страдает от двух расстройств личности, сообщает РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:32
2022-04-27T11:41
шоубиз
знаменитости
джонни депп
эмбер херд
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727921463_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_ff466307214ba2815a3b120694d37778.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Клинический психолог Шеннон Карри, нанятый для анализа отношений Эмбер Херд и Джонни Деппа, заявила, что актриса страдает от двух расстройств личности, сообщает DailyMail.Психолог отметила, что среди характерных симптомов этих заболеваний – перенос на себя личности близкого человека, а также желание выглядеть как он. Таким образом можно объяснить очень похожие костюмы звезд на заседаниях суда, которые проходят сейчас между бывшими супругами. Пользователи Сети отмечали, что Эмбер часто повторяет цвет и формат одежды экс-возлюбленного. Например, после появления Джонни в сером костюме, Херд на следующем заседании оделась почти также.Повторения был заметны и в аксессуарах: стоило звезде "Пиратов Карибского моря" выйти в галстуке Gucci с изображением насекомого, как Эмбер через пару дней появилась с точно таким же атрибутом на публике.Судебный процесс бывших влюбленных вызывает большой резонанс не только в прессе, но и среди поклонников, которые сильно переживают за любимого актера. Недавно фанатка Деппа привела к зданию суда живых альпак, чтобы поднять Джонни настроение.
https://ria.ru/20220421/depp-1784722412.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727921463_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2206c2b627b7e053bb3e1226b5fbf0ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес
11:32 27.04.2022 (обновлено: 11:41 27.04.2022)
 
Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности

Психолог диагностировал у Херд расстройства личности и объяснил ее желание подражать Деппу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля
Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Клинический психолог Шеннон Карри, нанятый для анализа отношений Эмбер Херд и Джонни Деппа, заявила, что актриса страдает от двух расстройств личности, сообщает DailyMail.
Психолог отметила, что среди характерных симптомов этих заболеваний – перенос на себя личности близкого человека, а также желание выглядеть как он. Таким образом можно объяснить очень похожие костюмы звезд на заседаниях суда, которые проходят сейчас между бывшими супругами. Пользователи Сети отмечали, что Эмбер часто повторяет цвет и формат одежды экс-возлюбленного. Например, после появления Джонни в сером костюме, Херд на следующем заседании оделась почти также.
© AP Photo / Jim Watson/PoolАктер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Jim Watson/Pool
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Повторения был заметны и в аксессуарах: стоило звезде "Пиратов Карибского моря" выйти в галстуке Gucci с изображением насекомого, как Эмбер через пару дней появилась с точно таким же атрибутом на публике.
Судебный процесс бывших влюбленных вызывает большой резонанс не только в прессе, но и среди поклонников, которые сильно переживают за любимого актера. Недавно фанатка Деппа привела к зданию суда живых альпак, чтобы поднять Джонни настроение.
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 14:58Шоубиз
Джонни Депп отказался от участия в франшизе "Пираты Карибского моря"
 
ШоубизЗнаменитостиДжонни ДеппЭмбер ХердШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала