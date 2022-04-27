11:32 27.04.2022 (обновлено: 11:41 27.04.2022)
Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности
Психолог диагностировал у Херд расстройства личности и объяснил ее желание подражать Деппу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Клинический психолог Шеннон Карри, нанятый для анализа отношений Эмбер Херд и Джонни Деппа, заявила, что актриса страдает от двух расстройств личности, сообщает DailyMail.
Психолог отметила, что среди характерных симптомов этих заболеваний – перенос на себя личности близкого человека, а также желание выглядеть как он. Таким образом можно объяснить очень похожие костюмы звезд на заседаниях суда, которые проходят сейчас между бывшими супругами. Пользователи Сети отмечали, что Эмбер часто повторяет цвет и формат одежды экс-возлюбленного. Например, после появления Джонни в сером костюме, Херд на следующем заседании оделась почти также.
© AP Photo / Jim Watson/PoolАктер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
© AP Photo / Jim Watson/Pool
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
Повторения был заметны и в аксессуарах: стоило звезде "Пиратов Карибского моря" выйти в галстуке Gucci с изображением насекомого, как Эмбер через пару дней появилась с точно таким же атрибутом на публике.
Судебный процесс бывших влюбленных вызывает большой резонанс не только в прессе, но и среди поклонников, которые сильно переживают за любимого актера. Недавно фанатка Деппа привела к зданию суда живых альпак, чтобы поднять Джонни настроение.