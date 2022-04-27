https://ria.ru/20220427/kherd-1785695162.html

Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности

Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности - РИА Новости, 27.04.2022

Психолог диагностировал у Эмбер Херд расстройства личности

Клинический психолог Шеннон Карри, нанятый для анализа отношений Эмбер Херд и Джонни Деппа, заявила, что актриса страдает от двух расстройств личности, сообщает РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:32

2022-04-27T11:32

2022-04-27T11:41

шоубиз

знаменитости

джонни депп

эмбер херд

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727921463_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_ff466307214ba2815a3b120694d37778.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Клинический психолог Шеннон Карри, нанятый для анализа отношений Эмбер Херд и Джонни Деппа, заявила, что актриса страдает от двух расстройств личности, сообщает DailyMail.Психолог отметила, что среди характерных симптомов этих заболеваний – перенос на себя личности близкого человека, а также желание выглядеть как он. Таким образом можно объяснить очень похожие костюмы звезд на заседаниях суда, которые проходят сейчас между бывшими супругами. Пользователи Сети отмечали, что Эмбер часто повторяет цвет и формат одежды экс-возлюбленного. Например, после появления Джонни в сером костюме, Херд на следующем заседании оделась почти также.Повторения был заметны и в аксессуарах: стоило звезде "Пиратов Карибского моря" выйти в галстуке Gucci с изображением насекомого, как Эмбер через пару дней появилась с точно таким же атрибутом на публике.Судебный процесс бывших влюбленных вызывает большой резонанс не только в прессе, но и среди поклонников, которые сильно переживают за любимого актера. Недавно фанатка Деппа привела к зданию суда живых альпак, чтобы поднять Джонни настроение.

https://ria.ru/20220421/depp-1784722412.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, джонни депп, эмбер херд, шоу-бизнес