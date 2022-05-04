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Делегация ХАМАС прибыла в Россию - РИА Новости, 04.05.2022
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Делегация ХАМАС прибыла в Россию
Делегация ХАМАС прибыла в Россию - РИА Новости, 04.05.2022
Делегация ХАМАС прибыла в Россию
Делегация движения ХАМАС прибыла в РФ, 5 мая будет принята в российском МИД, сообщил РИА Новости высокопоставленный диписточник. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:59
2022-05-04T16:00
в мире
россия
хамас
палестина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Делегация движения ХАМАС прибыла в РФ, 5 мая будет принята в российском МИД, сообщил РИА Новости высокопоставленный диписточник."Завтра их принимают в МИД", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что делегация ХАМАС прибыла сегодня в Москву.При этом диписточник отметил, что делегация движения "едва ли" останется в Москве до 9 мая.
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в мире, россия, хамас, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:59 04.05.2022 (обновлено: 16:00 04.05.2022)
 
Делегация ХАМАС прибыла в Россию

Дипломатический источник сообщил о прибытии делегации ХАМАС в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Делегация движения ХАМАС прибыла в РФ, 5 мая будет принята в российском МИД, сообщил РИА Новости высокопоставленный диписточник.
"Завтра их принимают в МИД", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что делегация ХАМАС прибыла сегодня в Москву.
При этом диписточник отметил, что делегация движения "едва ли" останется в Москве до 9 мая.
 
В миреРоссияХамасПалестинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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