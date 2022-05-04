https://ria.ru/20220504/khamas-1786828856.html

Делегация ХАМАС прибыла в Россию

Делегация ХАМАС прибыла в Россию - РИА Новости, 04.05.2022

Делегация ХАМАС прибыла в Россию

Делегация движения ХАМАС прибыла в РФ, 5 мая будет принята в российском МИД, сообщил РИА Новости высокопоставленный диписточник. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:59

2022-05-04T15:59

2022-05-04T16:00

в мире

россия

хамас

палестина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Делегация движения ХАМАС прибыла в РФ, 5 мая будет принята в российском МИД, сообщил РИА Новости высокопоставленный диписточник."Завтра их принимают в МИД", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что делегация ХАМАС прибыла сегодня в Москву.При этом диписточник отметил, что делегация движения "едва ли" останется в Москве до 9 мая.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, хамас, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)