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Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" - РИА Новости, 04.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220504/kenobi-1786850740.html
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" - РИА Новости, 04.05.2022
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"
В Сети появился трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби", сообщает Polygon. К роли знаменитого джедая вернулся Юэн Макгрегор. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:27
2022-05-04T18:27
культура
новости культуры
кино и сериалы
дарт вейдер ("звездные войны")
юэн макгрегор
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби", сообщает Polygon. К роли знаменитого джедая вернулся Юэн Макгрегор. Действие происходит через десять лет после событий, показанных в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Оби-Ван живет в изгнании на Татуине и наблюдает за подрастающим Люком Скайуокером, сыном Падме Амидалы и Энакина. В фильме также снимался Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса. Его персонаж в сериале уже перешел на Темную сторону Силы. Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Disney+ 27 мая 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, дарт вейдер ("звездные войны"), юэн макгрегор, знаменитости, звезды
18:27 04.05.2022
 
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"

Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" с Юэном Макгрегором

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби", сообщает Polygon. К роли знаменитого джедая вернулся Юэн Макгрегор.
Действие происходит через десять лет после событий, показанных в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Оби-Ван живет в изгнании на Татуине и наблюдает за подрастающим Люком Скайуокером, сыном Падме Амидалы и Энакина.
В фильме также снимался Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса. Его персонаж в сериале уже перешел на Темную сторону Силы.
Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Disney+ 27 мая 2022 года.
Дарт Вейдер в день Звездных войн в вестибюле станции Лермонтовский проспект московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 08:00Культура
Да пребудет с вами Сила и новые фильмы: что ждет фанатов "Звездных войн"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДарт Вейдер ("Звездные войны")Юэн МакгрегорЗнаменитостизвезды
 
 
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