https://ria.ru/20220504/kenobi-1786850740.html

Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"

Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" - РИА Новости, 04.05.2022

Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"

В Сети появился трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби", сообщает Polygon. К роли знаменитого джедая вернулся Юэн Макгрегор. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:27

2022-05-04T18:27

2022-05-04T18:27

культура

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кино и сериалы

дарт вейдер ("звездные войны")

юэн макгрегор

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби", сообщает Polygon. К роли знаменитого джедая вернулся Юэн Макгрегор. Действие происходит через десять лет после событий, показанных в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Оби-Ван живет в изгнании на Татуине и наблюдает за подрастающим Люком Скайуокером, сыном Падме Амидалы и Энакина. В фильме также снимался Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса. Его персонаж в сериале уже перешел на Темную сторону Силы. Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Disney+ 27 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220504/zvezdnyevoyny-1786122890.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, дарт вейдер ("звездные войны"), юэн макгрегор, знаменитости, звезды