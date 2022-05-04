https://ria.ru/20220504/kenobi-1786850740.html
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" - РИА Новости, 04.05.2022
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"
В Сети появился трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби", сообщает Polygon. К роли знаменитого джедая вернулся Юэн Макгрегор. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:27
2022-05-04T18:27
2022-05-04T18:27
культура
новости культуры
кино и сериалы
дарт вейдер ("звездные войны")
юэн макгрегор
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби", сообщает Polygon. К роли знаменитого джедая вернулся Юэн Макгрегор. Действие происходит через десять лет после событий, показанных в фильме "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Оби-Ван живет в изгнании на Татуине и наблюдает за подрастающим Люком Скайуокером, сыном Падме Амидалы и Энакина. В фильме также снимался Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса. Его персонаж в сериале уже перешел на Темную сторону Силы. Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Disney+ 27 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220504/zvezdnyevoyny-1786122890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, дарт вейдер ("звездные войны"), юэн макгрегор, знаменитости, звезды
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби"
Вышел трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" с Юэном Макгрегором