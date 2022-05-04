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В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента - РИА Новости, 04.05.2022
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В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента
В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента - РИА Новости, 04.05.2022
В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента
Нормы о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева планируется исключить из конституции республики, соответствующее предложение в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:22
2022-05-04T17:30
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Нормы о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева планируется исключить из конституции республики, соответствующее предложение в конституционный совет внесли члены рабочей группы по разработке поправок в основной закон, сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин.В своем Telegram-канале Карин написал, что в среду Конституционный совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым."Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции", - написал он.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
17:22 04.05.2022 (обновлено: 17:30 04.05.2022)
 
В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента

В Казахстане предложили исключить из конституции нормы о статусе первого президента

© Flickr / SonnyandSandy Символы государственного флага Казахстана
Символы государственного флага Казахстана - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Flickr / SonnyandSandy
Символы государственного флага Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Нормы о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева планируется исключить из конституции республики, соответствующее предложение в конституционный совет внесли члены рабочей группы по разработке поправок в основной закон, сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин.
В своем Telegram-канале Карин написал, что в среду Конституционный совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым.
"Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции", - написал он.
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В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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