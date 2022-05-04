https://ria.ru/20220504/kazakhstan-1786848588.html
В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента
В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента - РИА Новости, 04.05.2022
В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента
Нормы о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева планируется исключить из конституции республики, соответствующее предложение в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:22
2022-05-04T17:22
2022-05-04T17:30
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Нормы о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева планируется исключить из конституции республики, соответствующее предложение в конституционный совет внесли члены рабочей группы по разработке поправок в основной закон, сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин.В своем Telegram-канале Карин написал, что в среду Конституционный совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым."Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции", - написал он.
https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786069156.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
17:22 04.05.2022 (обновлено: 17:30 04.05.2022)
В Казахстане предложили исключить из конституции статус первого президента
В Казахстане предложили исключить из конституции нормы о статусе первого президента