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Катков. Счастье народа – в самодержавии - РИА Новости, 04.05.2022
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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20220504/katkov-1786791614.html
Катков. Счастье народа – в самодержавии
Катков. Счастье народа – в самодержавии - РИА Новости, 04.05.2022
Катков. Счастье народа – в самодержавии
Его жизненная задача, по всей видимости, в том, чтобы найти счастье для России. В молодости обращается к изучению песенного фольклора, что вызывает восторг в кружке Белинского. Однако ему хочется реальной власти, и он уходит от литературных мечтаний к политической практике издателя и публициста.
2022-05-04T14:00
2022-05-04T14:05
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
история
литература
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Катков. Счастье народа – в самодержавии
Его жизненная задача, по всей видимости, в том, чтобы найти счастье для России. В молодости обращается к изучению песенного фольклора, что вызывает восторг в кружке Белинского. Однако ему хочется реальной власти, и он уходит от литературных мечтаний к политической практике издателя и публициста.
audio/mpeg
Катков. Счастье народа – в самодержавии
Его жизненная задача, по всей видимости, в том, чтобы найти счастье для России. В молодости обращается к изучению песенного фольклора, что вызывает восторг в кружке Белинского. Однако ему хочется реальной власти, и он уходит от литературных мечтаний к политической практике издателя и публициста.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолоса эпизода: Артем БуфтякМонтаж: Александр ФедоровСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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подкаст, виктор ерофеев, история, литература, аудио
14:00 04.05.2022 (обновлено: 14:05 04.05.2022)
 

Катков. Счастье народа – в самодержавии

Подкаст "Заговор классиков"
Катков. Счастье народа – в самодержавии
4 мая, 14:00
Читать ria.ru в
Его жизненная задача, по всей видимости, в том, чтобы найти счастье для России. В молодости обращается к изучению песенного фольклора, что вызывает восторг в кружке Белинского. Однако ему хочется реальной власти, и он уходит от литературных мечтаний к политической практике издателя и публициста.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна Кочарова
Голоса эпизода: Артем Буфтяк
Монтаж: Александр Федоров
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор ЕрофеевисторияЛитература
 
 
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