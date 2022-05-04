https://ria.ru/20220504/izrail-1786883537.html

Axios: Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине

Axios: Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Axios: Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине

Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине после запроса США, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников США и Израиля. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:18

2022-05-04T21:18

2022-05-04T21:18

в мире

владимир путин

израиль

украина

сша

минобороны израиля

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_9f35c0964859be66e74fd95d3fd483bf.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине после запроса США, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников США и Израиля.Отмечается, что на прошлой неделе Израиль направил главу военно-политического бюро минобороны Дрора Шалома на авиабазу Рамштайн в Германии для встречи под руководством США по отправке оружия на Украину."Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена ясно дала понять израильтянам, что США понимают их сложную ситуацию с Россией и ценят то, что они сделали до сих пор в плане помощи Украине, но надеются, что они могут сделать больше в предоставлении военной техники... Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что правительство Израиля рассматривает возможность увеличения своей военной помощи Украине и, вероятно, сделает это по мере продолжения войны. Но чиновник подчеркнул, что Израиль предоставит только нелетальное военное снаряжение", - говорится в сообщении портала.Высокопоставленный украинский чиновник заявил порталу, что Украина не ожидает поставок летального оружия со стороны Израиля, но добавил, что она хотела бы использовать несколько ранее существовавших экспортных лицензий от минобороны Израиля на оборудование связи и системы защиты от беспилотников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/zakharova-1786722379.html

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html

израиль

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, израиль, украина, сша, минобороны израиля, ситуация в днр и лнр