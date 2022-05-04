Axios: Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине
Axios: Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине после запроса США
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине после запроса США, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников США и Израиля.
"Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена ясно дала понять израильтянам, что США понимают их сложную ситуацию с Россией и ценят то, что они сделали до сих пор в плане помощи Украине, но надеются, что они могут сделать больше в предоставлении военной техники... Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что правительство Израиля рассматривает возможность увеличения своей военной помощи Украине и, вероятно, сделает это по мере продолжения войны. Но чиновник подчеркнул, что Израиль предоставит только нелетальное военное снаряжение", - говорится в сообщении портала.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил порталу, что Украина не ожидает поставок летального оружия со стороны Израиля, но добавил, что она хотела бы использовать несколько ранее существовавших экспортных лицензий от минобороны Израиля на оборудование связи и системы защиты от беспилотников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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