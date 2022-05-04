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На премьера Израиля накричали родственники жертв террора - РИА Новости, 05.05.2022
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На премьера Израиля накричали родственники жертв террора
На премьера Израиля накричали родственники жертв террора - РИА Новости, 05.05.2022
На премьера Израиля накричали родственники жертв террора
Родственники жертв террора, присутствовавшие на церемонии дня памяти павших, отмечаемого в Израиле в среду, накричали на премьер-министра Нафтали Беннета, когда РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-04T18:43
2022-05-05T06:49
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Родственники жертв террора, присутствовавшие на церемонии дня памяти павших, отмечаемого в Израиле в среду, накричали на премьер-министра Нафтали Беннета, когда он вышел к трибуне. Трансляцию мероприятия вели израильские телеканалы.Несколько присутствовавших на национальной церемонии памяти жертв террора выкрикивали в адрес премьера: "тебе должно быть стыдно", в то время как другие участники мероприятия призывали к тишине.В среду в Израиле отмечают день памяти павших воинов и жертв террора, предваряющий празднование дня Независимости государства, траурная сирена памяти прозвучала на всей территории Израиля накануне вечером и сегодня утром. В течение суток в Израиле запрещены все увеселительные мероприятия, телеканалы не транслируют развлекательные программы. На кладбищах по всей стране проходят официальные церемонии поминовения погибших.В скорбном списке сегодня — имена 24 068 человек, список включает всех, кто погиб при исполнении воинского долга или пал от рук террористов. Отсчет ведется с 1860 года, когда первые еврейские поселенцы начали селиться на территории современного Израиля.
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в мире, израиль
18:43 04.05.2022 (обновлено: 06:49 05.05.2022)
 
На премьера Израиля накричали родственники жертв террора

Родственники жертв террора накричали на премьера Израиля Беннета в день памяти павших

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Родственники жертв террора, присутствовавшие на церемонии дня памяти павших, отмечаемого в Израиле в среду, накричали на премьер-министра Нафтали Беннета, когда он вышел к трибуне. Трансляцию мероприятия вели израильские телеканалы.
Несколько присутствовавших на национальной церемонии памяти жертв террора выкрикивали в адрес премьера: "тебе должно быть стыдно", в то время как другие участники мероприятия призывали к тишине.
"Семьи жертв террора святы. Для них нормально кричать и для них нормально выражать свою боль. Я очень люблю вас и слышу вашу боль", — отреагировал на случившееся Беннет.
В среду в Израиле отмечают день памяти павших воинов и жертв террора, предваряющий празднование дня Независимости государства, траурная сирена памяти прозвучала на всей территории Израиля накануне вечером и сегодня утром. В течение суток в Израиле запрещены все увеселительные мероприятия, телеканалы не транслируют развлекательные программы. На кладбищах по всей стране проходят официальные церемонии поминовения погибших.
В скорбном списке сегодня — имена 24 068 человек, список включает всех, кто погиб при исполнении воинского долга или пал от рук террористов. Отсчет ведется с 1860 года, когда первые еврейские поселенцы начали селиться на территории современного Израиля.
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