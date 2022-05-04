https://ria.ru/20220504/izrail-1786865535.html

На премьера Израиля накричали родственники жертв террора

На премьера Израиля накричали родственники жертв террора - РИА Новости, 05.05.2022

На премьера Израиля накричали родственники жертв террора

Родственники жертв террора, присутствовавшие на церемонии дня памяти павших, отмечаемого в Израиле в среду, накричали на премьер-министра Нафтали Беннета, когда РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-04T18:43

2022-05-04T18:43

2022-05-05T06:49

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Родственники жертв террора, присутствовавшие на церемонии дня памяти павших, отмечаемого в Израиле в среду, накричали на премьер-министра Нафтали Беннета, когда он вышел к трибуне. Трансляцию мероприятия вели израильские телеканалы.Несколько присутствовавших на национальной церемонии памяти жертв террора выкрикивали в адрес премьера: "тебе должно быть стыдно", в то время как другие участники мероприятия призывали к тишине.В среду в Израиле отмечают день памяти павших воинов и жертв террора, предваряющий празднование дня Независимости государства, траурная сирена памяти прозвучала на всей территории Израиля накануне вечером и сегодня утром. В течение суток в Израиле запрещены все увеселительные мероприятия, телеканалы не транслируют развлекательные программы. На кладбищах по всей стране проходят официальные церемонии поминовения погибших.В скорбном списке сегодня — имена 24 068 человек, список включает всех, кто погиб при исполнении воинского долга или пал от рук террористов. Отсчет ведется с 1860 года, когда первые еврейские поселенцы начали селиться на территории современного Израиля.

https://ria.ru/20220428/izrail-1785987404.html

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в мире, израиль