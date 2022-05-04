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Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию - РИА Новости, 04.05.2022
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Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию
Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию - РИА Новости, 04.05.2022
Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию
Иранские производители автозапчастей имеют возможность экспортировать свою продукцию в Россию, считает член иранского синдиката производителей автозапчастей... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:56
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экономика
россия
иран
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ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Иранские производители автозапчастей имеют возможность экспортировать свою продукцию в Россию, считает член иранского синдиката производителей автозапчастей Хосейн Бахрейнян."Иранские производители могут экспортировать свою продукцию российскому автопрому", - сказал Бахрейнян, слова которого приводит эмиратская газета Khaleej Times.По его словам, известный российский автопроизводитель, которого он не назвал, запросил автозапчасти из Ирана."Автопроизводитель из России запросил детали тормозной системы, подушки безопасности, детали системы кондиционирования и другие компоненты", - уточнил Бахрейнян.Экспорт запчастей и автомобилей из Ирана не подпадает под санкции. Иран в последние годы экспортирует в Россию автомобильные радиаторы и подвески. В прошлом он экспортировал автомобили в Ирак, Сирию и Венесуэлу.
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экономика, россия, иран, ирак
18:56 04.05.2022
 
Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию

Хосейн Бахрейнян: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Иранские производители автозапчастей имеют возможность экспортировать свою продукцию в Россию, считает член иранского синдиката производителей автозапчастей Хосейн Бахрейнян.
"Иранские производители могут экспортировать свою продукцию российскому автопрому", - сказал Бахрейнян, слова которого приводит эмиратская газета Khaleej Times.
По его словам, известный российский автопроизводитель, которого он не назвал, запросил автозапчасти из Ирана.
"Автопроизводитель из России запросил детали тормозной системы, подушки безопасности, детали системы кондиционирования и другие компоненты", - уточнил Бахрейнян.
Экспорт запчастей и автомобилей из Ирана не подпадает под санкции. Иран в последние годы экспортирует в Россию автомобильные радиаторы и подвески. В прошлом он экспортировал автомобили в Ирак, Сирию и Венесуэлу.
Склад запчастей - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 03:45
Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей
 
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