https://ria.ru/20220504/iran-1786867725.html
Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию
Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию - РИА Новости, 04.05.2022
Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию
Иранские производители автозапчастей имеют возможность экспортировать свою продукцию в Россию, считает член иранского синдиката производителей автозапчастей... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:56
2022-05-04T18:56
2022-05-04T18:56
экономика
россия
иран
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Иранские производители автозапчастей имеют возможность экспортировать свою продукцию в Россию, считает член иранского синдиката производителей автозапчастей Хосейн Бахрейнян."Иранские производители могут экспортировать свою продукцию российскому автопрому", - сказал Бахрейнян, слова которого приводит эмиратская газета Khaleej Times.По его словам, известный российский автопроизводитель, которого он не назвал, запросил автозапчасти из Ирана."Автопроизводитель из России запросил детали тормозной системы, подушки безопасности, детали системы кондиционирования и другие компоненты", - уточнил Бахрейнян.Экспорт запчастей и автомобилей из Ирана не подпадает под санкции. Иран в последние годы экспортирует в Россию автомобильные радиаторы и подвески. В прошлом он экспортировал автомобили в Ирак, Сирию и Венесуэлу.
https://ria.ru/20220306/avtozapchasti-1776870585.html
россия
иран
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, ирак
Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию
Хосейн Бахрейнян: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию