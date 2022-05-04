https://ria.ru/20220504/iran-1786867725.html

Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию

Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию - РИА Новости, 04.05.2022

Эксперт: иранские производители могут поставлять автозапчасти в Россию

Иранские производители автозапчастей имеют возможность экспортировать свою продукцию в Россию, считает член иранского синдиката производителей автозапчастей... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:56

2022-05-04T18:56

2022-05-04T18:56

экономика

россия

иран

ирак

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ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Иранские производители автозапчастей имеют возможность экспортировать свою продукцию в Россию, считает член иранского синдиката производителей автозапчастей Хосейн Бахрейнян."Иранские производители могут экспортировать свою продукцию российскому автопрому", - сказал Бахрейнян, слова которого приводит эмиратская газета Khaleej Times.По его словам, известный российский автопроизводитель, которого он не назвал, запросил автозапчасти из Ирана."Автопроизводитель из России запросил детали тормозной системы, подушки безопасности, детали системы кондиционирования и другие компоненты", - уточнил Бахрейнян.Экспорт запчастей и автомобилей из Ирана не подпадает под санкции. Иран в последние годы экспортирует в Россию автомобильные радиаторы и подвески. В прошлом он экспортировал автомобили в Ирак, Сирию и Венесуэлу.

https://ria.ru/20220306/avtozapchasti-1776870585.html

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иран

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экономика, россия, иран, ирак