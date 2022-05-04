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Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве
Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве - РИА Новости, 04.05.2022
Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве
В Москве пропали 38 туристов из Ирака, приехавших на майские праздники и вскоре переставших выходить на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:05
2022-05-04T16:05
2022-05-04T16:13
ирак
москва
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве пропали 38 туристов из Ирака, приехавших на майские праздники и вскоре переставших выходить на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."38 туристов из Ирака, в числе которых есть дети, приехали на экскурсию в Москву 30 апреля. Они заселились в гостиницу, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в некоторых номерах гостиницы остались чемоданы с одеждой туристов.Он добавил, что полиция проводит проверку по факту исчезновения иракцев.
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ирак, москва, новости - туризм
16:05 04.05.2022 (обновлено: 16:13 04.05.2022)
Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве
Правоохранительные органы: в Москве перестали выходить на связь 38 туристов из Ирака