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Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве - РИА Новости, 04.05.2022
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Туризм
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Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве
Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве - РИА Новости, 04.05.2022
Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве
В Москве пропали 38 туристов из Ирака, приехавших на майские праздники и вскоре переставших выходить на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:05
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ирак
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве пропали 38 туристов из Ирака, приехавших на майские праздники и вскоре переставших выходить на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."38 туристов из Ирака, в числе которых есть дети, приехали на экскурсию в Москву 30 апреля. Они заселились в гостиницу, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в некоторых номерах гостиницы остались чемоданы с одеждой туристов.Он добавил, что полиция проводит проверку по факту исчезновения иракцев.
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ирак, москва, новости - туризм
16:05 04.05.2022 (обновлено: 16:13 04.05.2022)
 
Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве

Правоохранительные органы: в Москве перестали выходить на связь 38 туристов из Ирака

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве пропали 38 туристов из Ирака, приехавших на майские праздники и вскоре переставших выходить на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"38 туристов из Ирака, в числе которых есть дети, приехали на экскурсию в Москву 30 апреля. Они заселились в гостиницу, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в некоторых номерах гостиницы остались чемоданы с одеждой туристов.
Он добавил, что полиция проводит проверку по факту исчезновения иракцев.
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