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Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве

Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве - РИА Новости, 04.05.2022

Почти сорок туристов из Ирака пропали в Москве

В Москве пропали 38 туристов из Ирака, приехавших на майские праздники и вскоре переставших выходить на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:05

2022-05-04T16:05

2022-05-04T16:13

ирак

москва

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве пропали 38 туристов из Ирака, приехавших на майские праздники и вскоре переставших выходить на связь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."38 туристов из Ирака, в числе которых есть дети, приехали на экскурсию в Москву 30 апреля. Они заселились в гостиницу, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в некоторых номерах гостиницы остались чемоданы с одеждой туристов.Он добавил, что полиция проводит проверку по факту исчезновения иракцев.

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ирак, москва, новости - туризм