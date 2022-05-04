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В Крыму заявили о присоединении городов Юга Украины к российскому интернету - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/internet-1786815304.html
В Крыму заявили о присоединении городов Юга Украины к российскому интернету
В Крыму заявили о присоединении городов Юга Украины к российскому интернету - РИА Новости, 04.05.2022
В Крыму заявили о присоединении городов Юга Украины к российскому интернету
Почти все города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, подключены к российскому интернету, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:58
2022-05-04T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
запорожская область
херсонская область
республика крым
технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Почти все города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, подключены к российскому интернету, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что Украина в ночь на 1 мая отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора."Почти все города на освобожденных территориях Юга Украины уже подключены к российскому интернету", - сказал Крючков. По его словам, речь идет в том числе о Херсоне, Скадовске, Новой Каховке, Геническе, Мелитополе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220501/znamya-1786463589.html
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херсонская область
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в мире, россия, украина, запорожская область, херсонская область , республика крым, технологии, ситуация в днр и лнр
14:58 04.05.2022
 
В Крыму заявили о присоединении городов Юга Украины к российскому интернету

Советник Аксенова Крючков заявил о подключении городов Юга Украины к российскому интернету

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на улицах Мелитополя
Военнослужащие РФ на улицах Мелитополя - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие РФ на улицах Мелитополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Почти все города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, подключены к российскому интернету, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что Украина в ночь на 1 мая отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора.
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"Почти все города на освобожденных территориях Юга Украины уже подключены к российскому интернету", - сказал Крючков. По его словам, речь идет в том числе о Херсоне, Скадовске, Новой Каховке, Геническе, Мелитополе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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