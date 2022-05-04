https://ria.ru/20220504/internet-1786815304.html

В Крыму заявили о присоединении городов Юга Украины к российскому интернету

В Крыму заявили о присоединении городов Юга Украины к российскому интернету - РИА Новости, 04.05.2022

В Крыму заявили о присоединении городов Юга Украины к российскому интернету

Почти все города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, подключены к российскому интернету, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:58

2022-05-04T14:58

2022-05-04T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Почти все города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, подключены к российскому интернету, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что Украина в ночь на 1 мая отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора."Почти все города на освобожденных территориях Юга Украины уже подключены к российскому интернету", - сказал Крючков. По его словам, речь идет в том числе о Херсоне, Скадовске, Новой Каховке, Геническе, Мелитополе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220501/znamya-1786463589.html

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

россия

украина

запорожская область

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, запорожская область, херсонская область , республика крым, технологии, ситуация в днр и лнр