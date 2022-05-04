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СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США - РИА Новости, 04.05.2022
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СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США
СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США
Газета Washington Post сообщает со ссылкой на чиновников, что ЦРУ якобы опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T06:38
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в мире
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Газета Washington Post сообщает со ссылкой на чиновников, что ЦРУ якобы опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с американской разведкой.Так, пишет издание, разведуправление распространяет в соцсетях подробные наставления, как обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманным". В частности, рекомендуется делать это не с домашнего или офисного компьютера, пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, и VPN. При этом информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой пишут, официальную должность, а также уточнить, "какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес" для американской разведки. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.С помощью такого нового подхода ЦРУ надеется "привлечь разведданные", а также получить больший доступ к официальной секретной информации из России, заключает газета.
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в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), вашингтон
06:38 04.05.2022 (обновлено: 13:20 04.05.2022)
 
СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США

WP: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для передачи данных разведке США

© AP Photo / Mary AltafferЗдание Нюь-Йоркской фондовой биржи
Здание Нюь-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание Нюь-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Газета Washington Post сообщает со ссылкой на чиновников, что ЦРУ якобы опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с американской разведкой.
Так, пишет издание, разведуправление распространяет в соцсетях подробные наставления, как обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманным". В частности, рекомендуется делать это не с домашнего или офисного компьютера, пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, и VPN.

"Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь", — приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что "россияне пытаются связаться с ЦРУ".

При этом информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой пишут, официальную должность, а также уточнить, "какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес" для американской разведки. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
С помощью такого нового подхода ЦРУ надеется "привлечь разведданные", а также получить больший доступ к официальной секретной информации из России, заключает газета.
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В миреСШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вашингтон
 
 
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