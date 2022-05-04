https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html

СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США

СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США - РИА Новости, 04.05.2022

СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США

Газета Washington Post сообщает со ссылкой на чиновников, что ЦРУ якобы опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T06:38

2022-05-04T06:38

2022-05-04T13:20

в мире

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786215523_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c580b6dc7a6d15595ede7cf6a5692584.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Газета Washington Post сообщает со ссылкой на чиновников, что ЦРУ якобы опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с американской разведкой.Так, пишет издание, разведуправление распространяет в соцсетях подробные наставления, как обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманным". В частности, рекомендуется делать это не с домашнего или офисного компьютера, пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, и VPN. При этом информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой пишут, официальную должность, а также уточнить, "какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес" для американской разведки. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.С помощью такого нового подхода ЦРУ надеется "привлечь разведданные", а также получить больший доступ к официальной секретной информации из России, заключает газета.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

сша

россия

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), вашингтон