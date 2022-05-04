https://ria.ru/20220504/indeksatsiya-1786815932.html

Песков: Путин и Котяков не обсуждали тему внеплановой индексации соцвыплат

Песков: Путин и Котяков не обсуждали тему внеплановой индексации соцвыплат - РИА Новости, 04.05.2022

Песков: Путин и Котяков не обсуждали тему внеплановой индексации соцвыплат

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым говорил о вопросах занятости, тема внеплановой индексации соцвыплат не... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:00

2022-05-04T15:00

2022-05-04T15:00

общество

владимир путин

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

дмитрий песков

максим орешкин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым говорил о вопросах занятости, тема внеплановой индексации соцвыплат не затрагивалась, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее помощник президента Максим Орешкин говорил, что вопрос индексации пенсий, МРОТ и других соцвыплат обсуждается."Нет. Речь шла о занятости", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220504/podderzhka-1786806731.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, владимир путин, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дмитрий песков, максим орешкин