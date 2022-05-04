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Песков: Путин и Котяков не обсуждали тему внеплановой индексации соцвыплат - РИА Новости, 04.05.2022
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Песков: Путин и Котяков не обсуждали тему внеплановой индексации соцвыплат
Песков: Путин и Котяков не обсуждали тему внеплановой индексации соцвыплат - РИА Новости, 04.05.2022
Песков: Путин и Котяков не обсуждали тему внеплановой индексации соцвыплат
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым говорил о вопросах занятости, тема внеплановой индексации соцвыплат не... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:00
2022-05-04T15:00
общество
владимир путин
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дмитрий песков
максим орешкин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым говорил о вопросах занятости, тема внеплановой индексации соцвыплат не затрагивалась, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее помощник президента Максим Орешкин говорил, что вопрос индексации пенсий, МРОТ и других соцвыплат обсуждается."Нет. Речь шла о занятости", - сказал Песков.
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общество, владимир путин, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дмитрий песков, максим орешкин
15:00 04.05.2022
 
Песков: Путин и Котяков не обсуждали тему внеплановой индексации соцвыплат

Песков: Путин и Котяков не затрагивали тему внеплановой индексации соцвыплат

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым говорил о вопросах занятости, тема внеплановой индексации соцвыплат не затрагивалась, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента Максим Орешкин говорил, что вопрос индексации пенсий, МРОТ и других соцвыплат обсуждается.
"Нет. Речь шла о занятости", - сказал Песков.
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ОбществоВладимир ПутинАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Дмитрий ПесковМаксим Орешкин
 
 
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