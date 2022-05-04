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Между Грецией и Кипром запустят паром

Между Грецией и Кипром запустят паром - РИА Новости, 04.05.2022

Между Грецией и Кипром запустят паром

Между Грецией и Кипром с 19 июня планируется восстановить регулярное паромное сообщение, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:23

2022-05-04T18:23

2022-05-04T18:23

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Между Грецией и Кипром с 19 июня планируется восстановить регулярное паромное сообщение, сообщает АТОР.Линию Лимассол-Пирей будет обслуживать судно MV Daleela. Корабль рассчитан на перевозку 400 пассажиров и около 100 автомобилей. На борту 38 кают первого класса, 68 — второго класса и 110 мест на открытой палубе. Будут работать ресторан, кафе, детская площадка и пункт медпомощи.Паромы из Лимассола в Пирей будут отправляться каждую среду и воскресенье, а обратно — по вторникам и пятницам. Время в пути — 30 часов. Предполагается, что сообщение будет осуществляться до 16 сентября.Поездка в один конец стоит как минимум 38 евро — за место на открытом воздухе. Путешествие в каюте второго класса обойдется в сумму от 40 евро, в двухместном номере первого класса — от 55 евро, в одноместной каюте — от 60 евро. Для детей в возрасте от четырех до 12 лет стоимость — 28 евро, малыши до четырех лет — бесплатно.Перевозка автомобиля — почти в 102 евро в одну сторону.Для сравнения: в июне авиаперелет без багажа из Афин в Ларнаку обойдется от 37 евро. В воздухе придется провести один час и сорок минут. Таким образом, путешествие на самолете сопоставимо по стоимости с билетом на паром, но путь по морю может быть интересен тем, кто перемещается на автомобиле, отмечают эксперты.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, греция, кипр, пирея, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы