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Между Грецией и Кипром запустят паром - РИА Новости, 04.05.2022
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Туризм
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Между Грецией и Кипром запустят паром
Между Грецией и Кипром запустят паром - РИА Новости, 04.05.2022
Между Грецией и Кипром запустят паром
Между Грецией и Кипром с 19 июня планируется восстановить регулярное паромное сообщение, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:23
2022-05-04T18:23
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новости - туризм
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Между Грецией и Кипром с 19 июня планируется восстановить регулярное паромное сообщение, сообщает АТОР.Линию Лимассол-Пирей будет обслуживать судно MV Daleela. Корабль рассчитан на перевозку 400 пассажиров и около 100 автомобилей. На борту 38 кают первого класса, 68 — второго класса и 110 мест на открытой палубе. Будут работать ресторан, кафе, детская площадка и пункт медпомощи.Паромы из Лимассола в Пирей будут отправляться каждую среду и воскресенье, а обратно — по вторникам и пятницам. Время в пути — 30 часов. Предполагается, что сообщение будет осуществляться до 16 сентября.Поездка в один конец стоит как минимум 38 евро — за место на открытом воздухе. Путешествие в каюте второго класса обойдется в сумму от 40 евро, в двухместном номере первого класса — от 55 евро, в одноместной каюте — от 60 евро. Для детей в возрасте от четырех до 12 лет стоимость — 28 евро, малыши до четырех лет — бесплатно.Перевозка автомобиля — почти в 102 евро в одну сторону.Для сравнения: в июне авиаперелет без багажа из Афин в Ларнаку обойдется от 37 евро. В воздухе придется провести один час и сорок минут. Таким образом, путешествие на самолете сопоставимо по стоимости с билетом на паром, но путь по морю может быть интересен тем, кто перемещается на автомобиле, отмечают эксперты.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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туризм, новости - туризм, греция, кипр, пирея, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы
18:23 04.05.2022
 
Между Грецией и Кипром запустят паром

Между Грецией и Кипром спустя 21 год снова будет ходить пассажирский паром

© Pixabay / kevberonПассажиры загорают на палубе круизного судна
Пассажиры загорают на палубе круизного судна - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Pixabay / kevberon
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Между Грецией и Кипром с 19 июня планируется восстановить регулярное паромное сообщение, сообщает АТОР.
Линию Лимассол-Пирей будет обслуживать судно MV Daleela. Корабль рассчитан на перевозку 400 пассажиров и около 100 автомобилей. На борту 38 кают первого класса, 68 — второго класса и 110 мест на открытой палубе. Будут работать ресторан, кафе, детская площадка и пункт медпомощи.
Паромы из Лимассола в Пирей будут отправляться каждую среду и воскресенье, а обратно — по вторникам и пятницам. Время в пути — 30 часов. Предполагается, что сообщение будет осуществляться до 16 сентября.
Поездка в один конец стоит как минимум 38 евро — за место на открытом воздухе. Путешествие в каюте второго класса обойдется в сумму от 40 евро, в двухместном номере первого класса — от 55 евро, в одноместной каюте — от 60 евро. Для детей в возрасте от четырех до 12 лет стоимость — 28 евро, малыши до четырех лет — бесплатно.
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Перевозка автомобиля — почти в 102 евро в одну сторону.
Для сравнения: в июне авиаперелет без багажа из Афин в Ларнаку обойдется от 37 евро. В воздухе придется провести один час и сорок минут. Таким образом, путешествие на самолете сопоставимо по стоимости с билетом на паром, но путь по морю может быть интересен тем, кто перемещается на автомобиле, отмечают эксперты.
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