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В Обнинске объяснили, почему закрасили граффити с бабушкой с флагом СССР - РИА Новости, 04.05.2022
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В Обнинске объяснили, почему закрасили граффити с бабушкой с флагом СССР
В Обнинске объяснили, почему закрасили граффити с бабушкой с флагом СССР - РИА Новости, 04.05.2022
В Обнинске объяснили, почему закрасили граффити с бабушкой с флагом СССР
Появившееся в Обнинске Калужской области граффити с бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, пришлось закрасить в ту же ночь из-за... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:51
2022-05-04T14:51
украина
россия
ситуация в днр и лнр
происшествия
калужская область
обнинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Появившееся в Обнинске Калужской области граффити с бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, пришлось закрасить в ту же ночь из-за вандалов, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.По словам собеседницы агентства, неизвестные художники изобразили картину с украинской бабушкой с советским флагом на кирпичной арке, примыкающей к зданию федерального учреждения АО "НИКИМТ-Атомстрой", которое находится в ведении "Росатома".Она уточнила, что поскольку имена художников неизвестны, власти не располагают сведениями о том, есть ли у них намерения восстановить граффити.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. Бабушка со знаменем стала одним из символов специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220502/sakhalin-1786507715.html
украина
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украина, россия, ситуация в днр и лнр, происшествия, калужская область, обнинск
14:51 04.05.2022
 
В Обнинске объяснили, почему закрасили граффити с бабушкой с флагом СССР

Власти Обнинска заявили, что граффити с бабушкой с флагом СССР закрасили из-за вандалов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоветский флаг
Советский флаг - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Появившееся в Обнинске Калужской области граффити с бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, пришлось закрасить в ту же ночь из-за вандалов, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.
По словам собеседницы агентства, неизвестные художники изобразили картину с украинской бабушкой с советским флагом на кирпичной арке, примыкающей к зданию федерального учреждения АО "НИКИМТ-Атомстрой", которое находится в ведении "Росатома".
"Новость об этом облетела СМИ, соцсети. Но сегодня утром при обходе начальник хозяйственного отдела этого предприятия обнаружил вандализм – черной краской изображение было испорчено, тоже неизвестными лицами. И только для того, чтобы не оставлять картину в таком виде, было принято решение ее полностью закрасить", - сообщила представитель горадминистрации.
Она уточнила, что поскольку имена художников неизвестны, власти не располагают сведениями о том, есть ли у них намерения восстановить граффити.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. Бабушка со знаменем стала одним из символов специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
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