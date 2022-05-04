https://ria.ru/20220504/grad-1786878838.html

Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"

Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град" - РИА Новости, 04.05.2022

Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"

Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град", сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T20:24

2022-05-04T20:24

2022-05-04T20:44

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия