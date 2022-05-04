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Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"
Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град" - РИА Новости, 04.05.2022
Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"
Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град", сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:24
2022-05-04T20:24
2022-05-04T20:44
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
20:24 04.05.2022 (обновлено: 20:44 04.05.2022)
Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"
Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"