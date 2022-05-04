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Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град" - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"
Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град" - РИА Новости, 04.05.2022
Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"
Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град", сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:24
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал он на брифинге.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
20:24 04.05.2022 (обновлено: 20:44 04.05.2022)
 
Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"

Ракетные войска России уничтожили украинскую батарею РСЗО БМ-21 "Град"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии на Украине
Сотрудник Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Росгвардии на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Ракетными войсками России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал он на брифинге.
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