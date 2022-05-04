https://ria.ru/20220504/google-1786804429.html

Суд арестовал активы "дочки" Google в деле по иску НТВ

Суд арестовал активы "дочки" Google в деле по иску НТВ - РИА Новости, 04.05.2022

Суд арестовал активы "дочки" Google в деле по иску НТВ

Арбитражный суд Москвы по заявлению телекомпании НТВ наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:21

2022-05-04T14:21

2022-05-04T14:22

происшествия

нтв (телеканал)

google

россия

арбитражный суд г. москвы

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению телекомпании НТВ наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.Эти обеспечительные меры приняты по иску, в котором НТВ требует обязать ответчиков разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube. Ответчиками, кроме ООО "Гугл", в иске указаны головная американская Google LLC и ирландская Google Ireland Limited. Третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор. Рассмотрение спора начнется 24 мая.До этого, 25 апреля, суд отклонил первое ходатайство НТВ о принятии обеспечительных мер, посчитав, что "при наложении ареста на денежные средства ответчика могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц, поскольку денежные средства и имущество могут использоваться ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности".В другом деле по аналогичному иску к структурам Google от компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", суд ранее арестовал имущество и деньги на счетах ООО "Гугл" на те же 500 миллионов рублей. Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов – ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.Телеканал НТВ 2 марта сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе. YouTube-канал НТВ занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте платформы. Аудитория НТВ на ней достигла почти 17 миллионов подписчиков. В 2021 году проекты НТВ на его официальном канале на YouTube собрали 5,2 миллиарда просмотров, в том числе 3,8 миллиарда – сериалы.Ранее счета ООО "Гугл" были арестованы судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель "Гугла" 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП уже перечислено 9 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220501/google-1786434079.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нтв (телеканал), google, россия, арбитражный суд г. москвы