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Суд арестовал активы "дочки" Google в деле по иску НТВ - РИА Новости, 04.05.2022
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Суд арестовал активы "дочки" Google в деле по иску НТВ
Суд арестовал активы "дочки" Google в деле по иску НТВ - РИА Новости, 04.05.2022
Суд арестовал активы "дочки" Google в деле по иску НТВ
Арбитражный суд Москвы по заявлению телекомпании НТВ наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:21
2022-05-04T14:22
происшествия
нтв (телеканал)
google
россия
арбитражный суд г. москвы
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению телекомпании НТВ наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.Эти обеспечительные меры приняты по иску, в котором НТВ требует обязать ответчиков разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube. Ответчиками, кроме ООО "Гугл", в иске указаны головная американская Google LLC и ирландская Google Ireland Limited. Третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор. Рассмотрение спора начнется 24 мая.До этого, 25 апреля, суд отклонил первое ходатайство НТВ о принятии обеспечительных мер, посчитав, что "при наложении ареста на денежные средства ответчика могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц, поскольку денежные средства и имущество могут использоваться ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности".В другом деле по аналогичному иску к структурам Google от компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", суд ранее арестовал имущество и деньги на счетах ООО "Гугл" на те же 500 миллионов рублей. Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов – ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.Телеканал НТВ 2 марта сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе. YouTube-канал НТВ занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте платформы. Аудитория НТВ на ней достигла почти 17 миллионов подписчиков. В 2021 году проекты НТВ на его официальном канале на YouTube собрали 5,2 миллиарда просмотров, в том числе 3,8 миллиарда – сериалы.Ранее счета ООО "Гугл" были арестованы судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель "Гугла" 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП уже перечислено 9 миллиардов рублей.
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происшествия, нтв (телеканал), google, россия, арбитражный суд г. москвы
14:21 04.05.2022 (обновлено: 14:22 04.05.2022)
 
Суд арестовал активы "дочки" Google в деле по иску НТВ

Суд со второй попытки арестовал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей по иску НТВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению телекомпании НТВ наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.
Эти обеспечительные меры приняты по иску, в котором НТВ требует обязать ответчиков разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube. Ответчиками, кроме ООО "Гугл", в иске указаны головная американская Google LLC и ирландская Google Ireland Limited. Третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор. Рассмотрение спора начнется 24 мая.
"Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца", - говорится в определении суда, вынесенном 29 апреля.
До этого, 25 апреля, суд отклонил первое ходатайство НТВ о принятии обеспечительных мер, посчитав, что "при наложении ареста на денежные средства ответчика могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц, поскольку денежные средства и имущество могут использоваться ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности".
В другом деле по аналогичному иску к структурам Google от компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", суд ранее арестовал имущество и деньги на счетах ООО "Гугл" на те же 500 миллионов рублей. Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов – ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 11:42
С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа
Телеканал НТВ 2 марта сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе. YouTube-канал НТВ занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте платформы. Аудитория НТВ на ней достигла почти 17 миллионов подписчиков. В 2021 году проекты НТВ на его официальном канале на YouTube собрали 5,2 миллиарда просмотров, в том числе 3,8 миллиарда – сериалы.
Ранее счета ООО "Гугл" были арестованы судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель "Гугла" 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП уже перечислено 9 миллиардов рублей.
 
ПроисшествияНТВ (телеканал)GoogleРоссияАрбитражный суд г. Москвы
 
 
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