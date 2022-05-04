https://ria.ru/20220504/germaniya-1786718751.html

"Шольц не колбаса". В бундестаге потребовали выслать посла Украины

"Шольц не колбаса". В бундестаге потребовали выслать посла Украины - РИА Новости, 04.05.2022

"Шольц не колбаса". В бундестаге потребовали выслать посла Украины

Депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать из Германии посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал Олафа Шольца обиженной ливерной... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:07

2022-05-04T09:07

2022-05-04T13:18

в мире

украина

германия

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784177505_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_b7f45a8e0613e03d972d70a7cffa9eea.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать из Германии посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, пишет газета Die Welt.Вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки также вступился за немецкого канцлера."Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать", — заявил он.Зампред фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул, в свою очередь, назвал тон Мельника неуместным и неразумным, потому что он не способствует усилению солидарности с Украиной."Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине", — подчеркнул политик.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.Мельник также обвинял президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии "целой паутины" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, подчеркивая его некомпетентность.

https://ria.ru/20220503/germaniya-1786630826.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, олаф шольц