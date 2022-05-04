https://ria.ru/20220504/germaniya-1786718751.html
"Шольц не колбаса". В бундестаге потребовали выслать посла Украины
"Шольц не колбаса". В бундестаге потребовали выслать посла Украины - РИА Новости, 04.05.2022
"Шольц не колбаса". В бундестаге потребовали выслать посла Украины
Депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать из Германии посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал Олафа Шольца обиженной ливерной... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:07
2022-05-04T09:07
2022-05-04T13:18
в мире
украина
германия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784177505_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_b7f45a8e0613e03d972d70a7cffa9eea.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать из Германии посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, пишет газета Die Welt.Вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки также вступился за немецкого канцлера."Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать", — заявил он.Зампред фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул, в свою очередь, назвал тон Мельника неуместным и неразумным, потому что он не способствует усилению солидарности с Украиной."Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине", — подчеркнул политик.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.Мельник также обвинял президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии "целой паутины" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, подчеркивая его некомпетентность.
https://ria.ru/20220503/germaniya-1786630826.html
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784177505_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_bca45a369eed5614a5aac20ff7448939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, олаф шольц
09:07 04.05.2022 (обновлено: 13:18 04.05.2022)
"Шольц не колбаса". В бундестаге потребовали выслать посла Украины
Депутат бундестага Дагделен призвала выслать посла Украины Мельника за оскорбление Шольца
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать из Германии посла Украины Андрея Мельника после того, как он назвал Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, пишет газета Die Welt.
"Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение", — написала политик в Twitter.
Вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки также вступился за немецкого канцлера.
"Олаф Шольц
не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать", — заявил он.
Зампред фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул, в свою очередь, назвал тон Мельника неуместным и неразумным, потому что он не способствует усилению солидарности с Украиной.
"Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине", — подчеркнул политик.
Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.
Мельник также обвинял президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера
в наличии "целой паутины" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, подчеркивая его некомпетентность.