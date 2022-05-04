https://ria.ru/20220504/genotsid-1786882083.html

Эксперт: изучение геноцида помогает понять суть украинского неонацизма

Эксперт: изучение геноцида помогает понять суть украинского неонацизма - РИА Новости, 04.05.2022

Эксперт: изучение геноцида помогает понять суть украинского неонацизма

Изучение фактов геноцида мирного населения, который творили гитлеровцы и их пособники на оккупированных советских территориях в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T20:57

2022-05-04T20:57

2022-05-04T20:58

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Изучение фактов геноцида мирного населения, который творили гитлеровцы и их пособники на оккупированных советских территориях в годы Великой Отечественной войны, очень важно для того, чтобы общество понимало, что нацизм 80-летней давности и нынешний украинский неонацизм одинаковы по своей преступной сути, заявил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.Очень важно, что в последние годы в России заводятся уголовные дела по фактам обнаружения захоронений останков мирных жителей, убитых германскими нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, отметил Никифоров на презентации книги "Terra incognita. Система нацистских концлагерей на оккупированной территории СССР (1941–1944 гг.)" в среду в МИА "Россия сегодня".По его словам, важность этой работы особенно очевидна сейчас, когда становятся известны многочисленные факты зверств, совершаемых нынешними украинскими неонацистами. И людям надо показывать, что нацизм всегда одинаков, подчеркнул Никифоров."Это всегда преступление, это всегда насилие, это всегда смерть", - отметил он.Поэтому РВИО поддержало издание монографии , добавил Никифоров."По сути, в исторической науке впервые дан системный, обобщающий анализ системы концлагерей - того, что у нас ассоциируется с нацизмом", - пояснил Никифоров.В советское время тема концлагерей на территории СССР широко не поднималась в том числе из-за того, что в них орудовали пособники гитлеровцев из числа представителей разных народов Советского Союза, отметил автор книги, доктор исторических наук Станислав Аристов."Эти факты не укладывались в общее идеологическое представление в Советском Союзе", - пояснил он. Но на руках коллаборационистов кровь сотен тысяч ни в чем не повинных людей, без этих предателей концлагеря не обходились, отметил Аристов.В книге рассказано о 10 концлагерях, в годы войны действовавших на советской территории - в России, Белоруссии, Прибалтике и на Украине. "Но это верхушка айсберга", - добавил Аристов. "В своем исследовании я попытался отметить две базовые функции концлагерей - эксплуатация рабского труда и уничтожение заключенных", - сказал он.

https://ria.ru/20220427/donbass-1785729423.html

https://ria.ru/20220424/genotsid-1785155590.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, российское военно-историческое общество (рвио), признание днр и лнр в россии, украина, в мире, общество