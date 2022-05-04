Глава итальянской Enel заявил, что компания не покупает газ в России
Глава итальянской Enel Стараче заявил, что компания не покупает газ в России
Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Итальянская Enel не зависит от поставок российского газа, полностью обеспечена поставками из других стран, рассказал глава компании Франческо Стараче.
"Мы не покупаем газ у России. Наша стратегия снабжения газом основана на контрактах с другими поставщиками, а не с Россией. Что касается СПГ, поставки идут в основном из США. Так что в целом покрываем наши нужды без российского газа", - сказал он в ходе телеконференции с аналитиками.
Касаемо бизнеса компании в РФ, Стараче отметил, что никаких изменений в настоящее время нет. По его словам, Enel не собирается делать новых инвестиций в РФ и расширять бизнес. В середине марта он также говорил, что Enel рассматривает в отношении активов в России различные варианты, доступные в условиях санкционных ограничений.
Ранее итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявлял, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года. В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.
Enel - крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Штат компании по состоянию на конец первого квартала 2022 года составил 66 867 человек. "Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании - три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,74 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч - тепла (в показатели включена и Азовская ВЭС установленной мощностью 90 МВт).
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