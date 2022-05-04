https://ria.ru/20220504/gaz-1786887493.html

Глава итальянской Enel заявил, что компания не покупает газ в России

Глава итальянской Enel заявил, что компания не покупает газ в России - РИА Новости, 04.05.2022

Глава итальянской Enel заявил, что компания не покупает газ в России

Итальянская Enel не зависит от поставок российского газа, полностью обеспечена поставками из других стран, рассказал глава компании Франческо Стараче. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:59

2022-05-04T21:59

2022-05-04T21:59

экономика

россия

италия

enel

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Итальянская Enel не зависит от поставок российского газа, полностью обеспечена поставками из других стран, рассказал глава компании Франческо Стараче.Касаемо бизнеса компании в РФ, Стараче отметил, что никаких изменений в настоящее время нет. По его словам, Enel не собирается делать новых инвестиций в РФ и расширять бизнес. В середине марта он также говорил, что Enel рассматривает в отношении активов в России различные варианты, доступные в условиях санкционных ограничений.Ранее итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявлял, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года. В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.Enel - крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Штат компании по состоянию на конец первого квартала 2022 года составил 66 867 человек. "Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании - три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,74 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч - тепла (в показатели включена и Азовская ВЭС установленной мощностью 90 МВт).

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, италия, enel , природный газ