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Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Европы - РИА Новости, 04.05.2022
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Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Европы
Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Европы - РИА Новости, 04.05.2022
Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Европы
Польша закачивает в свои хранилища газ, который получает по виртуальному реверсу из Италии и Франции, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:24
2022-05-04T23:54
экономика
природный газ
россия
польша
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Польша закачивает в свои хранилища газ, который получает по виртуальному реверсу из Италии и Франции, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, слова которого приводятся в Telegram-канале компании.Он пояснил, что со 2 мая Германия прекратила физический реверс российского топлива по газопроводу "Ямал — Европа"."Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору", — сказал Куприянов.В то же время заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43 процента, добавил представитель "Газпрома"."Польша в том числе использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища. При этом ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34 процента, а ПХГ Польши — на 80 процентов", — отметил он.С 27 апреля "Газпром" приостановил поставки для польской компании PGNiG из-за отказа платить за газ в рублях. После этого резко возрос реверс в Польшу.Виртуальный реверс предполагает, что Польша формально покупает газ у Франции и Италии, но фактически отбирает этот объем из транзита, который идет через ее территорию. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, большинство ключевых партнеров России согласились перейти на эту схему. Однако некоторые компании отказались рассчитываться в рублях. Наряду с Польшей российского газа уже лишилась Болгария.
https://ria.ru/20220430/gaz-1786300367.html
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экономика, природный газ, россия, польша
16:24 04.05.2022 (обновлено: 23:54 04.05.2022)
 
Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Европы

Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Италии и Франции

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Польша закачивает в свои хранилища газ, который получает по виртуальному реверсу из Италии и Франции, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, слова которого приводятся в Telegram-канале компании.
Он пояснил, что со 2 мая Германия прекратила физический реверс российского топлива по газопроводу "Ямал — Европа".
"Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору", — сказал Куприянов.
В то же время заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43 процента, добавил представитель "Газпрома".
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"Польша в том числе использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища. При этом ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34 процента, а ПХГ Польши — на 80 процентов", — отметил он.
С 27 апреля "Газпром" приостановил поставки для польской компании PGNiG из-за отказа платить за газ в рублях. После этого резко возрос реверс в Польшу.
Виртуальный реверс предполагает, что Польша формально покупает газ у Франции и Италии, но фактически отбирает этот объем из транзита, который идет через ее территорию.
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В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, большинство ключевых партнеров России согласились перейти на эту схему. Однако некоторые компании отказались рассчитываться в рублях. Наряду с Польшей российского газа уже лишилась Болгария.
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